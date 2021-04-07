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14:26 (мск), источник: ТАСС

«Салават Юлаев» продлил контракт с финским хоккеистом Манниненом

ТАСС, 7 апреля. Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» продлил контракт с финским нападающим Сакари Манниненом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Новое соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано на два года.

Во время загрузки произошла ошибка.

Маннинен перешел в «Салават Юлаев» в 2019 году из хельсинкского «Йокерита». В нынешнем сезоне на счету финна 55 матчей в регулярном чемпионате, в которых он набрал 52 (19 шайб + 33 передачи) очка при показателе полезности «+18», в плей-офф в его активе 5 (2+3) очков в 9 играх при показателе полезности «+5». Он является третьим бомбардиром команды по итогам сезона.

В составе сборной Финляндии Маннинен становился чемпионом мира в 2019 году.

«Салават Юлаев» завершил сезон в ¼ финала, проиграв в серии «Ак Барсу» со счетом 0−4.

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