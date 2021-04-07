«Салават Юлаев» продлил контракт с финским хоккеистом Манниненом

Маннинен перешел в «Салават Юлаев» в 2019 году из хельсинкского «Йокерита». В нынешнем сезоне на счету финна 55 матчей в регулярном чемпионате, в которых он набрал 52 (19 шайб + 33 передачи) очка при показателе полезности «+18», в плей-офф в его активе 5 (2+3) очков в 9 играх при показателе полезности «+5». Он является третьим бомбардиром команды по итогам сезона.