«Салават Юлаев» продлил контракт с финским хоккеистом Манниненом
ТАСС, 7 апреля. Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» продлил контракт с финским нападающим Сакари Манниненом. Об этом сообщает
ТАСС, 7 апреля. Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» продлил контракт с финским нападающим Сакари Манниненом. Об этом сообщает
Новое соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано на два года.
Маннинен перешел в «Салават Юлаев» в 2019 году из хельсинкского «Йокерита». В нынешнем сезоне на счету финна 55 матчей в регулярном чемпионате, в которых он набрал 52 (19 шайб + 33 передачи) очка при показателе полезности «+18», в
В составе сборной Финляндии Маннинен становился чемпионом мира в 2019 году.
«Салават Юлаев» завершил сезон в ¼ финала, проиграв в серии «Ак Барсу» со счетом 0−4.