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14:36 (мск), источник: Vesti.kz

Назаров, Крикунов или кто-то еще. Кто сменит Михайлиса в «Барысе» в новом сезоне КХЛ

У казахстанца истекает контракт с клубом.

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Источник: РИА "Новости"

У главного тренера «Барыса» Юрия Михайлиса истекает контракт и в межсезонье его может сменить другой специалист, который будет готовить столичную команду к новому сезону в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Некоторые кандидаты — в материале корреспондента Vesti.kz.

Казахстанский тренер Михайлис с задачей справился, ведь вывел «Барыс» в плей-офф, но в клубе обязательно захотят сделать шаг вперед. Единственный шанс сохранить позицию — оставить сборную Казахстана в элитном дивизионе. Если он не справится, то в «Барыс» может приехать кто-то из нашего списка.

В-первую очередь, это Андрей Назаров, который готов всегда принять «Барыс» и сборную Казахстана. Российский специалист способен навести порядок в раздевалке, но его результаты могут не удовлетворить болельщиков. Зачем ему ехать в Нур-Султан? Шанс реанимировать карьеру, ведь он не востребован в России.

Команда
Барыс

Во-вторых, Владимир Крикунов. Ветеран тренерского цеха способен приехать в Казахстан, но в «Барысе» пока не определились, усилит ли он команду. Почему? Россиянин уже работал в столичном клубе, но он приходил в готовую команду, а новый «Барыс» в межсезонье может пережить серьезную кадровую перестройку.

В-третьих, Николай Заварухин. Можно сказать, что это практически дебютант в позиции главного тренера КХЛ, но его «Сибирь» была крепкой оппозицией для «Барыса». С другой стороны, прошедший сезон новосибирская команда практически провалила — упустила шанс пробиться в плей-офф, хоть на финише переиграла практически всех соперников.

В-четвертых, Петерис Скудра. Известный голкипер из Латвии выстроил крепкую команду в Нижнем Новгороде, примерно по уровню с «Барысом». Как и у коллег, карьера его пошла на спад, но потенциально он мог быть вдохнуть новую жизнь в казахстанский клуб в КХЛ. Жесткий тренер «Барысу» бы не помешал.

Кто еще? Вряд ли тренером будет специалист из дальнего зарубежья, поэтому, мы рассматриваем «близкие» варианты. Если Юрий Михайлис не сохранит свой пост, то, скорее всего, пригласят тренера из России. Желательно, недорого в запросах и с желанием проявить себя. Наши варианты вполне подходят по необходимые условия.


Добавим, что ранее мы обрисовали необходимые характеристики для главного тренера казахстанского клуба. Недовольны работой Михайлиса остались и болельщики, которые «предлагают» подыскать нового наставника.

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