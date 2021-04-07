Трансплантация печени, следы наркотиков… Почему никто не знает, что случилось с Емелиным?

Капитан «Авангарда» Алексей Емелин, судя по всему, продолжает оставаться в тяжёлом состоянии. Напомним, хоккеист почувствовал себя плохо на следующий день после первой игры финала Восточной конференции с «Ак Барсом» и был госпитализирован. Позже выяснилось, что у Емелина серьёзные проблемы с печенью.

За прошедшие сутки история с Емелиным получила некоторое продолжение. Алексея экстренно перенаправили из казанской больницы в реанимацию института Склифосовского. При этом дорога в столицу на реанимобиле заняла более 15 часов.

Что сейчас происходит с Емелиным — неизвестно. Точно так же неизвестно и какой конкретно диагноз поставлен капитану омского клуба. «Авангард» и агент Алексея хранят молчание, а в интернете встречаются самые разные слухи. Один источник утверждает, что Емелина готовят к трансплантации печени. Другой пишет, что речь о такой серьёзной операции не идёт, состояние хоккеиста среднее и стабильное и он даже самостоятельно вставал с кровати.

При этом «Авангард» в своих официальных заявлениях ни разу не упомянул о соответствующем характере повреждения. Сначала в клубе вообще заявили, что у капитана омичей «травма нижней части тела», а затем генеральный менеджер Алексей Волков дал весьма размытый комментарий, в котором тоже ни слова о проблеме хоккеиста с печенью.

«Чемпионат» желает Алексею Емелину скорейшего выздоровления, однако в этой ситуации нельзя не упомянуть об удивительном поведении «Авангарда» в инфополе. Омский клуб выбрал странную тактику замалчивания информации, которая и порождает возникновение различных слухов вокруг капитана «ястребов».

Напомним, что «Авангард» изначально предоставил по запросу «Чемпионата» странную информацию о состоянии игрока.

Но после второй игры с «Ак Барсом» хоккеисты и главный тренер «Авангарда» посвящали победу Емелину, из чего уже стало понятно, что у Алексея совсем не банальная проблема. На следующий день появилась более конкретная информация, из которой стало ясно, что травма тяжёлая. Только тогда слово взял генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков. При этом сначала он в интервью коллегам из «Р-Спорта» подтвердил, что состояние спортсмена тяжёлое.

А через полтора часа вышло заявление на официальном сайте омичей, где Волков уже отметил что состояние Емелина стабильное. И вновь ни слова о повреждении печени, хотя к тому моменту это уже давно перестало быть секретом. Видимо, «Авангард» решил до конца стоять на том, что причиной всех проблем Емелина является столкновение с Артёмом Лукояновым в первой игре серии, по итогам которого судьи не усмотрели нарушения правил.

Кстати, в своём заявлении Волков обещал оперативно сообщать информацию о здоровье Емелина. И что же мы видим? За сутки — ни строчки о ситуации с капитаном. О том, что Алексея перевезли в Москву и его состояние по-прежнему тяжёлое, общественность узнаёт от сторонних инсайдеров, и от них же получаем массу другой, противоречащей друг другу информации. В том числе о том, что в анализах Емелина нашли следы наркотических веществ.

Охотно верится, что у Емелина — действительно сложный случай, и точный диагноз ему до сих пор не поставлен. Но разве это повод для «Авангарда» молчать? Ведь официальная информация (любая) о состоянии капитана «ястребов» нужна даже не нам, журналистам, а болельщикам омской команды. Они сейчас вынуждены довольствоваться непроверенными слухами, среди которых попадаются и откровенные вбросы, хотя «Авангарду» не составило бы никакого труда пресечь их на корню.