«Авангард»: считаем информацию о трансплантации печени Емелина провокацией
«Авангард» выступил с официальным заявлением о госпитализации и состоянии капитана команды Алексея Емелина.
«Авангард» выступил с официальным заявлением о госпитализации и состоянии капитана команды Алексея Емелина.
«Транспортировка Алексея Емелина из Казани в Москву прошла успешно. Состояние хоккеиста стабильное, продолжаются необходимые процедуры и обследования. Алексей на связи с командой, уже пожелал ребятам удачи в важнейшем матче финальной серии Восточной конференции КХЛ. Клуб ждёт официальное заключение от врачей НИИ им. Склифосовского по диагнозу Алексея Емелина. На данный момент у клуба нет