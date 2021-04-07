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19:11 (мск), источник: Sport24

МВД подтвердило слухи о следах наркотиков в анализах капитана «Авангарда» Емелина

В МВД по Татарстану подтвердили, что в организме защитника «Авангарда» Алексея Емелина были обнаружены следы наркотических средств.

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Источник: Sport24

«По результатам медицинских анализов у капитана “Авангарда” Алексея Емелина обнаружены следы наркотических средств. Материалы переданы в МВД. В настоящее время проводится проверка», — цитирует «Коммерсант» представителя пресс-службы МВД по Татарстану Максима Костромина.

Ранее появилась информация, что у хоккеиста обнаружили следы опиатов и каннабиоидов. Пресс-служба омского клуба назвала эти слухи провокацией.

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