МВД подтвердило слухи о следах наркотиков в анализах капитана «Авангарда» Емелина
В МВД по Татарстану подтвердили, что в организме защитника «Авангарда» Алексея Емелина были обнаружены следы наркотических средств.
В МВД по Татарстану подтвердили, что в организме защитника «Авангарда» Алексея Емелина были обнаружены следы наркотических средств.
«По результатам медицинских анализов у капитана “Авангарда” Алексея Емелина обнаружены следы наркотических средств. Материалы переданы в МВД. В настоящее время проводится проверка», — цитирует «Коммерсант» представителя
Ранее появилась информация, что у хоккеиста обнаружили следы опиатов и каннабиоидов.