Стали известны подробности возможной пересадки печени капитана «Авангарда» Емелина
«СЭ» стали известны подробности дальнейшего лечения капитана «Авангарда» Алексея Емелина.
«СЭ» стали известны подробности дальнейшего лечения капитана «Авангарда» Алексея Емелина.
Ранее 34-летнему российскому хоккеисту был поставлен диагноз «токсический шок печени».
По нашей информации, вероятность операции по пересадке печени все же есть. Орган игрока перестал функционировать, на врачебном языке — печень «свернулась». Это могло стать следствием совместного действия двух препаратов: вероятность этого была невероятно малой. Как сообщают анонимные источники, «одна на миллион».
При этом врачи могут оставить часть печени, которая не задета — этот орган хорошо регенерирует. Печень может снова вырасти до нормального размера из одной доли.
В текущем сезоне Емелин провел 71 матч за клуб из Омска в КХЛ и набрал 24 (7+17) очка.
7 апреля «БИЗНЕС Online» сообщил, что 34-летний Емелин сдал анализы со следами наркотических веществ. Телеканал «360», ссылаясь на свои источники, утверждал, что защитника готовят к пересадке печени. При этом в интервью «Коммерсантъ» МВД по Татарстану заявили о наличии следов наркотических веществ по результатам обследования хоккеиста.