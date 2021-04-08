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17:08 (мск), источник: Vesti.kz

Самый «горячий» трансфер. Как «Барыс» должен снова удивить КХЛ

В прошлом сезоне выявился дефицит такого игрока.

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Казахстанскому клубу «Барыс» в межсезонье нужно будет найти сильного плеймейкера, ведь в завершающемся сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в столичной команде не сразу нашли спасительный вариант. О самом важном трансфере для клуба перед турниром — в материале корреспондента Vesti.kz.

На кого делал «Барыс» ставку? Ключевой фигурой должен был стать 35-летний Линус Виделль, но опытный шведский форвард не мог совмещать функции атакующего и оборонительного игрока в полной мере. В центре нападения ему было не комфортно. На замену ему пришлось выписать 30-летнего канадца Фила Варона, который не сразу вписался в команду.

Команда
Барыс

Но даже в такой ситуации дебютант турнира успел набрать почти три десятка очков, но по ходу серии с «Металлургом» он выбыл из борьбы в связи с травмой. Решением новой проблемы мог стать Дмитрий Шевченко, но габаритный форвард весь сезон был не так продуктивен в нападении, как два предыдущих турнира, и не выручил. «Барыс» остался без плеймейкера, который был бы силен на точке вбрасывания.

Казахстанской команде необходим игрок, способный выдать игру уровня Корбэна Найта или Линдена Вея. Другими словами, «Барыс» снова ищет сильного и недорогого центрфорварда, который хотел бы трудоустроиться в КХЛ, а через сезон-два получил бы контракт посерьезнее. Но ошибиться с выбором нельзя, ведь второго шанса может не быть. Финансы не позволят сыграть в угадайку.

Возможно, что останется Варон, если изъявит желание. Но, скорее всего, будут искать другого игрока. Тоже канадца, но габаритнее. «Барысу» не раз удавалось находить «голодных» игроков, которые стали заметными в Лиге. Не у всех получалось заиграть после казахстанской команды, но в клубе из Нур-Султана они были очень «горячими».

Добавим, «Барыс» с Юрием Михайлисом финишировал шестым в Восточной конференции, а в плей-офф проиграл со счетом 2:4 серию магнитогорскому «Металлургу». В межсезонье истекают контракты не только у двух десятков игроков основного состава, но и у тренерского штаба.

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