СКА обыграл ЦСКА и сократил отставание в финальной серии Западной конференции КХЛ

В составе победителей шайбы забросили Линден Вей (6-я минута), Мальте Стрёмвалль (23) и Василий Подколзин (60), у проигравших отличился Максим Шалунов (44).

ЦСКА ведет в серии до четырех побед со счетом 3−1. Следующий матч пройдет в Москве 10 апреля.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_1437dc277179eac2d13f319866b9d3ea_hd/q780925/6eaeccf14d3e8864a20893627aea1b06/4773582733?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

ЦСКА выиграл у СКА три матча из четырех в регулярном чемпионате. В плей-офф команды встретились в шестой раз. Однажды команды играли в первом раунде (2013/14, победил СКА), четырежды — в полуфинале (одну победу одержал СКА (2014/15), три — ЦСКА (2015/16, 2017/18, 2018/19)).