СКА избежал разгрома в серии! Помогли перемены в составе и тренерском штабе
ЦСКА беззубо провёл четвёртый матч и выглядел бледной тенью самого себя. Игорю Никитину есть повод задуматься.
ЦСКА беззубо провёл четвёртый матч и выглядел бледной тенью самого себя. Игорю Никитину есть повод задуматься.
Финальная серия Кубка Гагарина в Западной конференции между ЦСКА и СКА складывается в пользу московских армейцев. Питеру постоянно
«Возможно ли сейчас СКА спасти серию с ЦСКА со счётом 0−3 в серии? В спорте возможно всё и мы в своё время это доказали. Но для этого нужно верить в свои силы, партнёров по команде, тренеров. В то, что ты способен переломить ход встречи и всей серии. Начинать с каждого игрового отрезка диктовать свою волю, показывать характер. Важно провести серьёзный анализ, чтобы всё переломить и перевести в нужное тебе русло», — заявил накануне двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер СКА и сборной России Вячеслав Быков.
Но если у к того СКА, ведомого Быковым и Захаркиным, была тройка Шипачёва, то нынешней команде явно не хватает запаса прочности. Слишком много молодых ребят, которые бьются и стараются, но одних стараний в
Можно ли её побеждать? Вопрос риторический. В отдельно взятых матчах точно да, а вот сражаться с ЦСКА на дистанции даже в условиях жёсткого потолка зарплат
Первый период прошёл в хорошем темпе, хотя моментов было немного. Единственный гол организовали хозяева. Армейцы в чужой зоне накрыли соперника прессингом. Подколзин с трёх метров не попал в створ, но атака питерцев продолжилась. Стрёмвалль сделал перевод на пятак, Вей бросил низом, и со второй попытки добил шайбу в сетку. Неловко в этом эпизоде сыграл и голкипер Юханссон.
Вообще же хозяева оказались лучше москвичей по всем показателям: по броскам в створ, вбрасываниям, блокированным броскам и силовым приёмам. Игорю Никитину и его помощникам предстояло провести серьёзную работу в перерыве. Складывалось ощущение, что ЦСКА играл без особых эмоций и позволял себе нехарактерную для
Во втором периоде ЦСКА снова не смог забить, а вот хозяева огорчили Юханссона во второй раз. Подколзин сделал перевод на синюю линию, Фантенберг набросил на пятак — Стрёмвалль ловко подставил клюшку и переправил шайбу в ворота. Очень красивое и, самое главное, результативная комбинация. Гости
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И одну шайбу в третьем периоде ЦСКА отыграл. Москвичи навязали борьбу в чужой зоне, шайба отскочила на пятак, Шалунов, проливший результативную серию до семи игр, убрал под неудобную и бросил точно под перекладину. Вскоре Максим допустил нарушение во время процедуры вбрасывания. Причём, сделал это, по мнению лайнсмена, дважды, в результате чего получил две минуты. Но большинство в отчётном матче команды не реализовывали.
В концовке Игорь Никитин заменил Юханссона на шестого полевого игрока, но в итоге всё закончилось тем, что Подколзин поразил пустые ворота. 3:1 в матче в пользу СКА и 3−1 в серии в пользу ЦСКА. Команды возвращаются в Москву.
Павел Панышев