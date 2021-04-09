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10:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мартемьянов стал новым главным тренером «Сибири»

«Сибирь» на официальном сайте объявила о назначении на пост главного тренера Андрея Мартемьянова. С 58-летним специалистом подписан однолетний контракт с возможностью продления еще на год.

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Источник: Спорт-Экспресс

5 апреля стало известно, что пост главного тренера «Сибири» покинет Николай Заварухин, с которым команда не смогла выйти в плей-офф сезона-2020/21. «Сибирь» заняла 9-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ.

Ранее Мартемьянов работал в «Соколе» (2013−2015), «Южном Урале» (2015), «Амуре» (2016−2018) и «Автомобилисте» (2018−2020).

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