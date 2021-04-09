Мартемьянов стал новым главным тренером «Сибири»
«Сибирь» на официальном сайте объявила о назначении на пост главного тренера Андрея Мартемьянова. С 58-летним специалистом подписан однолетний контракт с возможностью продления еще на год.
«Сибирь» на официальном сайте объявила о назначении на пост главного тренера Андрея Мартемьянова. С 58-летним специалистом подписан однолетний контракт с возможностью продления еще на год.
5 апреля стало известно, что пост главного тренера «Сибири» покинет Николай Заварухин, с которым команда не смогла выйти в
Ранее Мартемьянов работал в «Соколе» (2013−2015), «Южном Урале» (2015), «Амуре» (2016−2018) и «Автомобилисте» (2018−2020).