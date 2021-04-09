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18:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Капитан «Авангарда» Емелин выписан из реанимации

«Авангард» в Twitter сообщил последние новости о состоянии здоровья защитника команды Алексея Емелина.

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Источник: РИА "Новости"

«Состояние Алексея Емелина улучшилось: он выписан из отделения реанимации НИИ им. Склифосовского и переведен в профильное отделение в другой клинике. Алексей остается на связи с командой, пожелал ей удачи в сегодняшней игре. Желаем здоровья нашему капитану и ждем его возвращения», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Напомним, 3 апреля 34-летний хоккеист был госпитализирован с диагнозом «токсический шок печени» и позже был доставлен в институт им. Склифосовского в Москве. Позднее в МВД по Татарстану сообщили, что в организме Емелина были обнаружены следы наркотических веществ. 8 апреля глава КХЛ Алексей Морозов заявил, что в лигу не поступала официальная информация о следах наркотиков в организме игрока.

В регулярном чемпионате текущего сезона КХЛ Емелин провел 59 матчей и набрал 21 (6+15) очко. В плей-офф Кубка Гагарина он записал на свой счет 3 (1+2) очка в 12 встречах.

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