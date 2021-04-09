«Ак Барс» победил «Авангард» и сравнял счет в финальной серии Восточной конференции КХЛ
БАЛАШИХА /Московская область/, 9 апреля. /ТАСС/. Казанский «Ак Барс» на выезде обыграл омский «Авангард» со счетом 2:1 в четвертом матче серии полуфинала
БАЛАШИХА /Московская область/, 9 апреля. /ТАСС/. Казанский «Ак Барс» на выезде обыграл омский «Авангард» со счетом 2:1 в четвертом матче серии полуфинала
В составе «Ак Барса» шайбы забросили Михаил Глухов (6-я минута) и Станислав Галиев (41). У «Авангарда» отличился Корбан Найт (60).
Счет в серии стал равным — 2−2. «Авангард» победил в гостях со счетом 3:1 и 2:0. Третья игра серии завершилась выездной победой «Ак Барса» — 2:1. Пятая игра пройдет 11 апреля в Казани.
Трижды они противостояли друг другу в сериях второго раунда (2009, 2015, 2016), во всех этих случаях побеждал «Ак Барс». В 2019 году клубы встретились в первом раунде
Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). «Ак Барс» по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны