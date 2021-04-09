«Ак Барс» включил турбо-режим и второй раз подряд обыграл «Авангард». В финале Востока теперь 2−2

Главной темой финала Восточной конференции по-прежнему остается здоровье капитана «Авангарда». Алексея Емелина в день четвертого матча с «Ак Барсом» выписали из отделения реанимации НИИ им. Склифосовского и перевели в профильное отделение в другой клинике. Ему полагается постельный режим, так что на льду его в этом сезоне мы вряд ли увидим. В это же самое время идет разбирательство по поводу того, что произошло с хоккеистом.

Омский клуб направил официальный запрос в МВД по Республике Татарстан по делу своего игрока. «Авангард» считает, что распространенная недостоверная информация (о том, что в крови спортсмена найдены наркотические вещества) негативно влияет на деловую репутацию клуба, честь и достоинство Емелина, а также явно посягает на режим врачебной тайны, из-за чего данный эпизод требует проверки.

В общем, по сути «ястребы» обвиняют казанские органы в участии в информационной войне. При этом формально «Ак Барс» не причем. Но от этого градус борьбы на льду точно не стал ниже.

Составы на игру в Балашихе в пятницу остались без изменений по сравнению с прошлой встречей. А вот игра получилась немного другой. За первую минуту было зафиксировано пять пробросов. Это было чем-то новеньким для этой серии. Отсюда много вбрасываний. В начале матча опасных моментов практически не было, тем не менее визуально «Ак Барс» владел преимуществом. Казанцы и открыли счет, хоть гол и получился необычным. Зернов неправильно начал выводить шайбу из зоны, он отлетела на клюшку Глухова, а тот бросил, и она с рикошета залетела в девятку ворот Грубеца.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_543fe45f93541ee67eb9007b8777fc30_hd/q780937/8060648ccf5e2210a9199f0c4250893d/4773668771?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ошибка форварда омичей могла стать роковой, ведь в этой серии пока побеждает команда, которая открывает счет. В первом периоде у гостей было еще шансы забить. Доус попал в перекладину, пристреливался Зарипов, Бурмистров с Лукояновым фактически убегали «два в ноль». После перерыва уже «Авангард» включился и перебросал соперника 23−11. Однако пользы от этого не было — счет остался неизменным. Второй отрезок запомнился большим количеством удалений: ни у кого нервы не выдерживали. При этом омичи только раз играли в большинстве.

За две минуты «пять на четыре» Толчинский с партнерами создали парочку убийственных моментов, но Билялов держался молодцом. Голкипер казанцев даже без клюшки сумел оставить свои ворота «сухими».

Эффектным, если так можно сказать про удаление, было нарушение Воронкова. Он буквально отправил на скамейку Ковальчука толчком в спину. Илья, несмотря на неудачную игру в этой серии, во втором периоде играл очень много. Один хороший момент с Зерновым у него был, но все равно не очень понятно, почему Хартли так верит в эту тройку. Результата она не приносит.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_393ac36d1c31e716cb0f7963cb0e2477_hd/q781001/e3986dc4f577d95a1e4c4c360c67f561/4773668787?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Третий период гости начали в большинстве (Костин сфолил на Педане) и наконец-то смогли реализовать его. Галиев сделал 2:0, «Ак Барс» стал еще ближе ко второй подряд победе. Казанцы здорово действовали в обороне, да еще и про атаку не забывали — чего стоит только момент Зарипова, который остался с Грубецом «один на один», сделал «вертушку», но промахнулся. Хартли перемешал звенья, надеясь на изменения счета. Только этого не происходило. И лучшее большинство в лиге от «ястребов» тоже не работало. Гости удержали победный счет (омичи единственную шайбу только за 8 секунд до финальной сирены), и в финале Востока стало 2−2. Кажется, что теперь фаворитом этого противостояния является команда Квартальнова, которую домашние поражения не сломили.