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14:18 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Клубы КХЛ интересуются одним из лучших бомбардиров чемпионата Финляндии Кестнером

ТАСС, 10 апреля. Несколько клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) проявляют интерес к американскому нападающему финского ТПС Джошу Кестнеру. Об этом сообщает финская газета Iltalehti.

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В нынешнем сезоне 27-летний Кестнер провел 58 матчей, в которых набрал 49 (24 гола + 25 передач) очков, а его клуб идет на третьей строчке чемпионата Финляндии, набрав 106 очков. Этот сезон стал первым для американца в Европе. В зачете бомбардиров финской лиги он идет вторым, а также является третьим снайпером чемпионата.

Ранее Кестнер выступал в североамериканских лигах. В сезоне-2018/19 он в составе «Ньюфаундленда» стал обладателем Кубка Келли — награды, вручаемой победителю плей-офф чемпионата Хоккейной лиги Восточного побережья (ECHL). В сезоне-2019/20 выступал в ECHL за «Толедо», в составе которого провел 58 матчей и набрал 73 (33+40) очка.

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