СМИ: Клубы КХЛ интересуются одним из лучших бомбардиров чемпионата Финляндии Кестнером

В нынешнем сезоне 27-летний Кестнер провел 58 матчей, в которых набрал 49 (24 гола + 25 передач) очков, а его клуб идет на третьей строчке чемпионата Финляндии, набрав 106 очков. Этот сезон стал первым для американца в Европе. В зачете бомбардиров финской лиги он идет вторым, а также является третьим снайпером чемпионата.