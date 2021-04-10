«Ак Барс» опроверг причастность к ситуации вокруг защитника «Авангарда» Емелина
Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов опроверг причастность к ситуации вокруг защитника «Авангарда» Алексея Емелина.
Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов опроверг причастность к ситуации вокруг защитника «Авангарда» Алексея Емелина.
Замешан ли «Ак Барс» в деле Емелина, приедет ли Свечников, останется ли Квартальнов. Интервью с генменеджером клуба.
Напомним, что хоккеист почувствовал недомогание в три часа ночи после первого матча серии с казанским клубом. Практически сразу же его в сознании госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу. Медики после получения анализов диагностировали у Емелина токсический шок печени, однако не определили его конкретную причину.
8 апреля
— Вы
— Сто процентов — нет. Ни «Ак Барс», ни Казань к тому, что случилось с Алексеем, отношения не имеют. Как и все остальные в нашем хоккее, мы очень сильно переживаем за парня. Желаем ему здоровья.
— Клуб помогал с трансфером Емелина в Москву?
— Я не в курсе ситуации, ей занимались другие люди. Я улетел с командой на следующий день, поэтому не могу вам сказать.
(Алексей Шевченко).