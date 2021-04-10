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21:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Принс договорился о контракте с «Автомобилистом» с зарплатой около 60 миллионов рублей

Как стало известно «СЭ», форвард минского «Динамо» Шейн Принс договорился о контракте с «Автомобилистом».

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Источник: Спорт-Экспресс

Зарплата нападающего составит около 60 миллионов рублей за сезон.

Отметим, что Принс как обладатель белорусского паспорта не будет считаться легионером в российских клубах КХЛ.

В регулярном чемпионате КХЛ 28-летний форвард набрал 49 (25+24) очков в 52 матчах. В плей-офф — 6 (1+5) в пяти играх.

(Артур Хайруллин).

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