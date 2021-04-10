СКА одержал вторую победу над ЦСКА и сократил отставание в финале Западной конференции КХЛ
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Петербургский СКА на выезде обыграл московский ЦСКА в третьем овертайме со счетом 3:2 в пятом матче полуфинальной серии
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Петербургский СКА на выезде обыграл московский ЦСКА в третьем овертайме со счетом 3:2 в пятом матче полуфинальной серии
В составе победителей голы забили Василий Подколзин (26-я и 114-я минуты) и Кирилл Марченко (29). У проигравших отличились Максим Мамин (9) и Брендэн Лайпсик (45). Шайба нападающего СКА Антона Бурдасов на 57-й минуте была отменена после видеопросмотра
ЦСКА ведет в серии до четырех побед со счетом 3−2. В первом матче московский клуб победил со счетом 3:0, во втором — 2:0, в третьем — 5:2. В четвертой игре СКА одержал победу со счетом 3:1. Шестой матч пройдет в
ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина, став чемпионом в сезоне-2018/19 (сезон-2019/20 был досрочно завершен