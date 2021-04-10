СКА одержал вторую победу над ЦСКА и сократил отставание в финале Западной конференции КХЛ

В составе победителей голы забили Василий Подколзин (26-я и 114-я минуты) и Кирилл Марченко (29). У проигравших отличились Максим Мамин (9) и Брендэн Лайпсик (45). Шайба нападающего СКА Антона Бурдасов на 57-й минуте была отменена после видеопросмотра из-за офсайда.

ЦСКА ведет в серии до четырех побед со счетом 3−2. В первом матче московский клуб победил со счетом 3:0, во втором — 2:0, в третьем — 5:2. В четвертой игре СКА одержал победу со счетом 3:1. Шестой матч пройдет в Санкт-Петербурге 12 апреля.

В плей-офф команды встретились в шестой раз. Однажды команды играли в первом раунде (2013/14, победил СКА), четырежды — в полуфинале (одну победу одержал СКА (2014/15), три — ЦСКА (2015/16, 2017/18, 2018/19)).