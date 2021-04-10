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22:04 (мск), источник: Sport24

ЦСКА и СКА провели самое длинное армейское дерби в истории КХЛ

Сегодня, 10 апреля, ЦСКА и СКА сыграли в Москве в пятом матче финальной серии Запада. Игра завершилась победой гостей из Санкт-Петербурга в третьем овертайме — 3:2.

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Источник: Sport24

Нападающий Василий Подколзин остановил матч ЦСКА — СКА на отметке 113:51. Это пятый по продолжительности матч в истории КХЛ, самый длинный матч противостояния клубов, а также личный рекорд СКА.

Самый долгий матч в истории КХЛ длился 6 часов.

ЦСКА
2:3ОТ
1:0, 0:2, 1:0
СКА
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