ЦСКА и СКА провели самое длинное армейское дерби в истории КХЛ
Сегодня, 10 апреля, ЦСКА и СКА сыграли в Москве в пятом матче финальной серии Запада. Игра завершилась победой гостей из
Сегодня, 10 апреля, ЦСКА и СКА сыграли в Москве в пятом матче финальной серии Запада. Игра завершилась победой гостей из
Нападающий Василий Подколзин остановил матч ЦСКА — СКА на отметке 113:51. Это пятый по продолжительности матч в истории КХЛ, самый длинный матч противостояния клубов, а также личный рекорд СКА.
Самый долгий матч в истории КХЛ длился 6 часов.