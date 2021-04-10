Подколзин — о победе над ЦСКА в третьем овертайме: Мой лучший матч в карьере по эмоциональному заряду
Нападающий СКА Василий Подколзин прокомментировал победу над ЦСКА (3:2 ОТ) в пятом матче финала Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина.
Нападающий СКА Василий Подколзин прокомментировал победу над ЦСКА (3:2 ОТ) в пятом матче финала Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина.
«Очень тяжелая игра. Много сил потратили обе команды. Мы свой момент использовали. Вратарь молодец, ребята пластались. Передача на меня была шикарная, я ждал ее до последнего.
Тренеры в овертайме просили все тоже самое: бросать, закрывать ворота. Не скажу, что мы были на жутком нервяке, в раздевалке было место шуткам. В перерывах ничего не ели.
По эмоциональному заряду, наверное, это мой лучший матч в карьере. Главное теперь победить в Питере. Мы ориентируемся на себя, а не на ту победу СКА в 2015 году. Это