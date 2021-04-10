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10 апреля, источник: Sport24

Подколзин — о победе над ЦСКА в третьем овертайме: Мой лучший матч в карьере по эмоциональному заряду

Нападающий СКА Василий Подколзин прокомментировал победу над ЦСКА (3:2 ОТ) в пятом матче финала Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина.

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Источник: Sport24

«Очень тяжелая игра. Много сил потратили обе команды. Мы свой момент использовали. Вратарь молодец, ребята пластались. Передача на меня была шикарная, я ждал ее до последнего.

Тренеры в овертайме просили все тоже самое: бросать, закрывать ворота. Не скажу, что мы были на жутком нервяке, в раздевалке было место шуткам. В перерывах ничего не ели.

По эмоциональному заряду, наверное, это мой лучший матч в карьере. Главное теперь победить в Питере. Мы ориентируемся на себя, а не на ту победу СКА в 2015 году. Это все-таки история, а мы живем настоящим, — передает слова Подколзина корреспондент Sport24 Дмитрий Ерыкалов.

ЦСКА
2:3ОТ
1:0, 0:2, 1:0
СКА
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