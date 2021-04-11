В «Динамо» определились с тренером после срыва переговоров со Знарком. Им станет Алексей Кудашов
Обзор дня Алексея Шевченко.
Обзор дня Алексея Шевченко.
СКА обыграл ЦСКА в пятой игре, и теперь серия возвращается в
Отметим, что внезапно звездой серии становится Василий Подколзин. Валерий Брагин тут же взял ответственность на себя, сообщил, что он работал над психологическим состоянием хоккеиста после чемпионата мира. Но мне кажется, что Подколзин всегда был готов стать лидером, вести за собой партнеров, просто ему не давали этого делать. А сейчас у питерцев и вариантов других нет — все остальные хоккеисты слишком нестабильны. Наблюдать за нападающим, который тащит команду к седьмому матчу, — одно удовольствие. И даже жаль, что следующий сезон он проведет уже за океаном.
Но вернемся к серии. Будет ли седьмой матч? Теперь у СКА гораздо более высокие шансы на это. Недооценивать ЦСКА ни в коем случае нельзя, в конце концов, роботов можно починить. Да и в трех матчах подряд ЦСКА не уступал очень давно.
В московском «Динамо» второй раз определились с тренером. Надеемся, что за пару дней, которые остались до
Новый тренер «Динамо» не так давно завершил карьеру, успел поработать в «Локомотиве» и оставил хорошее впечатление. В первом сезоне его команда смотрелась достойно, только сил не хватило на
Кудашов всегда мечтал работать в «Динамо», его назначение в этот клуб сорвалось в последний момент, в период, когда Андрей Сафронов покидал систему. Между прочим, назначение именно этого тренера говорит о том, что позиции Сафронова в клубе
«Автомобилист» старается скрыть свои переговоры, но в нынешнее время это получается плохо. Известно, что в следующем сезоне клуб пополнят как минимум два иностранца. Есть договоренность со Стефаном Да Костой, француз проведет в команде два сезона за 75 миллионов в год. В Екатеринбург перебирается Шейн Принс из минского «Динамо». Ему кладут 60 миллионов в год. О том, что Билл Питерс настоятельно требовал хоккеистов с западной подготовкой, было известно давно. Но больше пяти легионеров взять нельзя, однако был найден выход — приглашать игроков, которые не считаются в КХЛ иностранцами. Принс в этом смысле не последний. Наверняка еще и лидеры «Барыса» с казахстанским паспортом входят в сферу интересов команды.
А вот выбор Да Косты трудно объяснить. Теперь понятно, почему он так плохо играет за «Ак Барс» в