«Авангард» победил «Ак Барс» и вышел вперед в финальной серии Восточной конференции КХЛ

В составе «Ак Барса» дважды отличился Дмитрий Воронков (50-я и 54-я минуты). У «Авангарда» шайбы забросили Семен Чистяков (16), Илья Ковальчук (60) и Рид Буше (62).

«Авангард» вышел вперед в серии до четырех побед — 3−2. Ранее «Авангард» победил в гостях со счетом 3:1 и 2:0. Третья и четвертая игра серии завершилась выездными победами «Ак Барса» со счетом 2:1.

Шестая игра пройдет 13 апреля в подмосковной Балашихе, где «Авангард» проводит домашние матчи.

«Авангард» и «Ак Барс» обыграли друг друга по два раза в завершившемся регулярном чемпионате. В плей-офф команды встретились в пятый раз. Трижды они противостояли друг другу в сериях второго раунда (2009, 2015, 2016), во всех этих случаях побеждал «Ак Барс». В 2019 году клубы встретились в первом раунде плей-офф, тогда сильнее оказался «Авангард».