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20:14 (мск), источник: ТАСС

«Авангард» победил «Ак Барс» и вышел вперед в финальной серии Восточной конференции КХЛ

КАЗАНЬ, 11 апреля. /ТАСС/. Омский «Авангард» в гостях обыграл казанский «Ак Барс» в овертайме со счетом 3:2 в пятом матче серии полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 6 223 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

В составе «Ак Барса» дважды отличился Дмитрий Воронков (50-я и 54-я минуты). У «Авангарда» шайбы забросили Семен Чистяков (16), Илья Ковальчук (60) и Рид Буше (62).

«Авангард» вышел вперед в серии до четырех побед — 3−2. Ранее «Авангард» победил в гостях со счетом 3:1 и 2:0. Третья и четвертая игра серии завершилась выездными победами «Ак Барса» со счетом 2:1.

Шестая игра пройдет 13 апреля в подмосковной Балашихе, где «Авангард» проводит домашние матчи.

«Авангард» и «Ак Барс» обыграли друг друга по два раза в завершившемся регулярном чемпионате. В плей-офф команды встретились в пятый раз. Трижды они противостояли друг другу в сериях второго раунда (2009, 2015, 2016), во всех этих случаях побеждал «Ак Барс». В 2019 году клубы встретились в первом раунде плей-офф, тогда сильнее оказался «Авангард».

Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). «Ак Барс» по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, клуб из Казани является трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2008/09, 2009/10, 2017/18). Высшим достижением «Авангарда» является выход в финал Кубка Гагарина (2011/12, 2018/19).

Ак Барс
2:3ОТ
0:1, 0:0, 2:1
Авангард
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