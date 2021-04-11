«Авангард» победил «Ак Барс» и вышел вперед в финальной серии Восточной конференции КХЛ
КАЗАНЬ, 11 апреля. /ТАСС/. Омский «Авангард» в гостях обыграл казанский «Ак Барс» в овертайме со счетом 3:2 в пятом матче серии полуфинала
КАЗАНЬ, 11 апреля. /ТАСС/. Омский «Авангард» в гостях обыграл казанский «Ак Барс» в овертайме со счетом 3:2 в пятом матче серии полуфинала
В составе «Ак Барса» дважды отличился Дмитрий Воронков (50-я и 54-я минуты). У «Авангарда» шайбы забросили Семен Чистяков (16), Илья Ковальчук (60) и Рид Буше (62).
«Авангард» вышел вперед в серии до четырех побед — 3−2. Ранее «Авангард» победил в гостях со счетом 3:1 и 2:0. Третья и четвертая игра серии завершилась выездными победами «Ак Барса» со счетом 2:1.
«Авангард» и «Ак Барс» обыграли друг друга по два раза в завершившемся регулярном чемпионате. В
Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). «Ак Барс» по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны