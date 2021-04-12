Сергей Зубов стал главным тренером рижского клуба КХЛ «Динамо»
ТАСС, 12 апреля. Рижский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» назначил Сергея Зубова на должность главного тренера команды. Об этом сообщает
ТАСС, 12 апреля. Рижский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» назначил Сергея Зубова на должность главного тренера команды. Об этом сообщает
О сроке соглашения с российским специалистом не сообщается. 3 марта стало известно, что клуб принял решение не продлевать контракт с Петерисом Скудрой, который занимал пост главного тренера «Динамо» с июля 2020 года.
«Я очень благодарен руководству “Динамо” за выраженное доверие и буду делать все для того, чтобы рижская команда снова порадовала великолепных латвийских болельщиков своими достижениями и результатами, — сказал Зубов. — Я понимаю, что ситуация непростая, но это вызов, который я принял, и буду делать все возможное и невозможное для того, чтобы команда снова поборолась за выход в
С 2011 по 2015 год занимал должность помощника главного тренера в петербургском СКА, с ноября 2015 года до июня 2016 года был главным тренером команды. В марте 2017 года возглавил «Сочи», откуда был уволен в октябре 2019 года.
В сезоне-2020/21 рижское «Динамо» заняло последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции и не сумело попасть в