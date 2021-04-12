«Салават Юлаев» продлил контракт с Паниным
«Салават Юлаев» на официальном сайте объявил о продлении контракта с капитаном команды Григорием Паниным.
«Салават Юлаев» на официальном сайте объявил о продлении контракта с капитаном команды Григорием Паниным.
Трудовое соглашение между клубом из Башкортостана и 35-летним защитником рассчитано на 2 года — до окончания сезона-2022/23.
Панин — серебряный призер чемпионата России (2004/05), серебряный призер молодежного чемпионата мира (2005), обладатель Континентального Кубка (2008), обладатель Кубка Гагарина (2008/09), обладатель Кубка Гагарина (2009/10), бронзовый призер чемпионата КХЛ (2018/19).