ЦСКА обыграл СКА и стал первым финалистом Кубка Гагарина

В составе москвичей голами отметились Максим Шалунов (34-я минута) и Максим Соркин (39), для которого эта шайба стала первой в плей-офф КХЛ. Сухая серия голкипера СКА Магнуса Хелльберга прервалась на отметке 103 минуты 2 секунды. Матч стал 200-м в КХЛ для защитника ЦСКА Класа Дальбека и 500-м — для защитника СКА Игоря Ожиганова.

ЦСКА одержал победу в серии до четырех побед со счетом 4−2. Соперник москвичей по финалу Кубка Гагарина определится в серии финала Восточной конференции между казанским «Ак Барсом» и омским «Авангардом» (омский клуб ведет со счетом 3−2, шестой матч пройдет во вторник).

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_a754661fa63105275279ff050ee2b86d_hd/q781465/14a5f0f504ab7808c48243ae3d15ea2c/4773928135?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

ЦСКА выиграл у СКА три матча из четырех в регулярном чемпионате. В плей-офф команды встретились в шестой раз. Однажды команды играли в первом раунде (2013/14, победил СКА), четырежды — в полуфинале (одну победу одержал СКА (2014/15), три — ЦСКА (2015/16, 2017/18, 2018/19)).

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина, став чемпионом в сезоне-2018/19 (сезон-2019/20 был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса). Армейцы лишь один раз из 13 не выходили в плей-офф турнира. СКА по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, клуб из Санкт-Петербурга является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014/15, 2016/17).