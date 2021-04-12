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22:09 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА обыграл СКА и стал первым финалистом Кубка Гагарина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 апреля. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл петербургский СКА в шестом матче финальной серии Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 2:0. Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 9 143 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе москвичей голами отметились Максим Шалунов (34-я минута) и Максим Соркин (39), для которого эта шайба стала первой в плей-офф КХЛ. Сухая серия голкипера СКА Магнуса Хелльберга прервалась на отметке 103 минуты 2 секунды. Матч стал 200-м в КХЛ для защитника ЦСКА Класа Дальбека и 500-м — для защитника СКА Игоря Ожиганова.

ЦСКА одержал победу в серии до четырех побед со счетом 4−2. Соперник москвичей по финалу Кубка Гагарина определится в серии финала Восточной конференции между казанским «Ак Барсом» и омским «Авангардом» (омский клуб ведет со счетом 3−2, шестой матч пройдет во вторник).

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ЦСКА выиграл у СКА три матча из четырех в регулярном чемпионате. В плей-офф команды встретились в шестой раз. Однажды команды играли в первом раунде (2013/14, победил СКА), четырежды — в полуфинале (одну победу одержал СКА (2014/15), три — ЦСКА (2015/16, 2017/18, 2018/19)).

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина, став чемпионом в сезоне-2018/19 (сезон-2019/20 был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса). Армейцы лишь один раз из 13 не выходили в плей-офф турнира. СКА по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, клуб из Санкт-Петербурга является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014/15, 2016/17).

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СКА
0:2
0:0, 0:2, 0:0
ЦСКА
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