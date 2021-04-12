Грубейшие ошибки шведского вратаря добили СКА. Питер не устроил сенсации — ЦСКА в финале Кубка Гагарина

Финала Западной конференции как-то сразу стал уступать Востоку. И по накалу страстей, и по количеству яркий событий, и по интриге. ЦСКА так легко сделал счет в серии 3−0, что у нейтрального зрителя появилось некое разочарование в стиле «А что, так можно было?». Но когда на питерских армейцах все поставили крест, они вдруг встрепенулись. От матча к матчу игроки СКА все прибавляли и вполне заслуженно выиграли две встречи подряд, максимально приблизившись к нереальному достижению — отыграть с не отыгрываемого счета 0−3. Перед шестой игрой в Петербурге было решительно ничего не понятно. Не только журналистам, но и хоккейным экспертам, которые разводили руками, когда их просили предсказать исход битвы в понедельник.

С одной стороны, команда Никитина была и есть фаворитом серии. Москвичи играют в строгий и системный хоккей, а хоккеистов ЦСКА порой называют роботами. И проигрывать подряд больше двух встреч они не запрограммированы. Да и у СКА слишком много своих проблем, которые могут не позволить совершить камбэк. С другой стороны, ЦСКА много сил отдали в семиматчевом противостоянии с «Локомотивом». Победив первый три раза в дерби, мысленно расслабились, а собраться обратно оказалось уже сложно. Да и противостоять злой и голодной молодежи в лице Подколзина не самая легкая задача. Половину основного времени шестой игры было непонятно, чья же возьмет.

Хоккей, как и в предыдущие дни, не был зрелищным, богатым на острые моменты. Соперники играли предельно осторожно.

Если СКА начал встречу чуть ярче, создав моменты стараниями четвертой тройки, а потом и Ожиганова с Подколзиным, то через некоторое время ЦСКА перехватил инициативу. Тройка Кемпе, который впервые в плей-офф вышел с Лайпсиком (Гилмор оказался лишним легионером), выглядела интересно. В концовке периода у Брендана было попадание в штангу, и до этого момент со Слепышевым. За первые 20 минут команды по разу поиграли в большинстве, но неравные составы вообще не играют определяющую роль в этой серии. Питерцы так и не реализовали ни одну из 16 попыток в финале Запада. После перерыва ничего особенно не изменилось. Только стало бросаться в глаза, что команда Брагина выглядела хуже, чем в предыдущих победных матчах: в этот раз было слишком много сложных решений, а нужно было просто чаще бросать.

И в итоге ЦСКА открыл счет. Шалунов забил шестой гол в последних семи матчах. Но отметить тут стоит не прекрасный бросок Максима, а грубейшую ошибку Хелльберга, который поехал за ворота и отдал шайбу Лайпсику, после чего и пропустил.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_a754661fa63105275279ff050ee2b86d_hd/q781465/0eb1888ed46ae5310cbdb1c360fdbe90/4773931623?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После пропущенной шайбы хозяева побежали отыгрываться, но расправиться с обороной ЦСКА не так-то просто, особенно когда ты сам нервничаешь. И пока форварды СКА думали о том, как забить, шведский голкипер вновь пропустил. И вновь в голе можно обвинить Магнуса. Соркин (первый гол в карьере в плей-офф) буквально за шиворот вратарю отправил шайбу. Сложно было поверить, что СКА сможет отыграться с 0:1 у московских армейцев, с 0:2 — это что-то сравнимое с 0−3 в серии. Команда Никитина как никто в лиге умеет «сушить игру», чем она и занялась в третьем периоде.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_e66731f11ce6e41cde3e5ceaa305b4ff_hd/q781473/173b3434a3da44b31b0f86555cf9f604/4773931650?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.