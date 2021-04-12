Грубейшие ошибки шведского вратаря добили СКА. Питер не устроил сенсации — ЦСКА в финале Кубка Гагарина
Чуда и камбэка с 0−3 не случилось.
Чуда и камбэка с 0−3 не случилось.
Финала Западной конференции
С одной стороны, команда Никитина была и есть фаворитом серии. Москвичи играют в строгий и системный хоккей, а хоккеистов ЦСКА порой называют роботами. И проигрывать подряд больше двух встреч они не запрограммированы. Да и у СКА слишком много своих проблем, которые могут не позволить совершить камбэк. С другой стороны, ЦСКА много сил отдали в семиматчевом противостоянии с «Локомотивом». Победив первый три раза в дерби, мысленно расслабились, а собраться обратно оказалось уже сложно. Да и противостоять злой и голодной молодежи в лице Подколзина не самая легкая задача. Половину основного времени шестой игры было непонятно, чья же возьмет.
Если СКА начал встречу чуть ярче, создав моменты стараниями четвертой тройки, а потом и Ожиганова с Подколзиным, то через некоторое время ЦСКА перехватил инициативу. Тройка Кемпе, который впервые в
И в итоге ЦСКА открыл счет. Шалунов забил шестой гол в последних семи матчах. Но отметить тут стоит не прекрасный бросок Максима, а грубейшую ошибку Хелльберга, который поехал за ворота и отдал шайбу Лайпсику, после чего и пропустил.
После пропущенной шайбы хозяева побежали отыгрываться, но расправиться с обороной ЦСКА не
Питерцам не помогло ни большинство, ни снятие вратаря в концовке. ЦСКА удержал победу и в третий раз подряд вышел в финал Кубка Гагарина (прошлый незавершенный сезон не считаем). И это вполне заслуженный результат: даже потеряв своих звезд, Никитин построил коллектив, который не умеет много проигрывать. У СКА изначально было мало шансов. Внутренние проблемы, о которых по ходу сезона было сказано уже много, помешали устроить камбэк и подарить этому