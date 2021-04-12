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12 апреля, источник: Sport24

Грубейшие ошибки шведского вратаря добили СКА. Питер не устроил сенсации — ЦСКА в финале Кубка Гагарина

Чуда и камбэка с 0−3 не случилось.

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Источник: Sport24

Финала Западной конференции как-то сразу стал уступать Востоку. И по накалу страстей, и по количеству яркий событий, и по интриге. ЦСКА так легко сделал счет в серии 3−0, что у нейтрального зрителя появилось некое разочарование в стиле «А что, так можно было?». Но когда на питерских армейцах все поставили крест, они вдруг встрепенулись. От матча к матчу игроки СКА все прибавляли и вполне заслуженно выиграли две встречи подряд, максимально приблизившись к нереальному достижению — отыграть с не отыгрываемого счета 0−3. Перед шестой игрой в Петербурге было решительно ничего не понятно. Не только журналистам, но и хоккейным экспертам, которые разводили руками, когда их просили предсказать исход битвы в понедельник.

С одной стороны, команда Никитина была и есть фаворитом серии. Москвичи играют в строгий и системный хоккей, а хоккеистов ЦСКА порой называют роботами. И проигрывать подряд больше двух встреч они не запрограммированы. Да и у СКА слишком много своих проблем, которые могут не позволить совершить камбэк. С другой стороны, ЦСКА много сил отдали в семиматчевом противостоянии с «Локомотивом». Победив первый три раза в дерби, мысленно расслабились, а собраться обратно оказалось уже сложно. Да и противостоять злой и голодной молодежи в лице Подколзина не самая легкая задача. Половину основного времени шестой игры было непонятно, чья же возьмет.

Хоккей, как и в предыдущие дни, не был зрелищным, богатым на острые моменты. Соперники играли предельно осторожно.

Если СКА начал встречу чуть ярче, создав моменты стараниями четвертой тройки, а потом и Ожиганова с Подколзиным, то через некоторое время ЦСКА перехватил инициативу. Тройка Кемпе, который впервые в плей-офф вышел с Лайпсиком (Гилмор оказался лишним легионером), выглядела интересно. В концовке периода у Брендана было попадание в штангу, и до этого момент со Слепышевым. За первые 20 минут команды по разу поиграли в большинстве, но неравные составы вообще не играют определяющую роль в этой серии. Питерцы так и не реализовали ни одну из 16 попыток в финале Запада. После перерыва ничего особенно не изменилось. Только стало бросаться в глаза, что команда Брагина выглядела хуже, чем в предыдущих победных матчах: в этот раз было слишком много сложных решений, а нужно было просто чаще бросать.

И в итоге ЦСКА открыл счет. Шалунов забил шестой гол в последних семи матчах. Но отметить тут стоит не прекрасный бросок Максима, а грубейшую ошибку Хелльберга, который поехал за ворота и отдал шайбу Лайпсику, после чего и пропустил.

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После пропущенной шайбы хозяева побежали отыгрываться, но расправиться с обороной ЦСКА не так-то просто, особенно когда ты сам нервничаешь. И пока форварды СКА думали о том, как забить, шведский голкипер вновь пропустил. И вновь в голе можно обвинить Магнуса. Соркин (первый гол в карьере в плей-офф) буквально за шиворот вратарю отправил шайбу. Сложно было поверить, что СКА сможет отыграться с 0:1 у московских армейцев, с 0:2 — это что-то сравнимое с 0−3 в серии. Команда Никитина как никто в лиге умеет «сушить игру», чем она и занялась в третьем периоде.

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Питерцам не помогло ни большинство, ни снятие вратаря в концовке. ЦСКА удержал победу и в третий раз подряд вышел в финал Кубка Гагарина (прошлый незавершенный сезон не считаем). И это вполне заслуженный результат: даже потеряв своих звезд, Никитин построил коллектив, который не умеет много проигрывать. У СКА изначально было мало шансов. Внутренние проблемы, о которых по ходу сезона было сказано уже много, помешали устроить камбэк и подарить этому плей-офф огромную сенсацию.

СКА
0:2
0:0, 0:2, 0:0
ЦСКА
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