Вошло в привычку. ЦСКА третий раз подряд вышел в финал Кубка Гагарина, обыграв СКА
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Московский ЦСКА переиграл петербургский СКА в шестом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина со счетом 2:0 и стал первым финалистом
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Московский ЦСКА переиграл петербургский СКА в шестом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина со счетом 2:0 и стал первым финалистом
Начиная с 2015 года лишь однажды в финале Западной конференции не было противостояния между армейскими коллективами из Москвы и
В 2015 году СКА под руководством Вячеслава Быкова сумел обыграть ЦСКА Дмитрия Квартальнова в финале Западной конференции, уступая по ходу серии со счетом 0−3. Но в следующем сезоне московская команда взяла убедительный реванш, выиграв серию в четырех матчах. Следующие две серии также остались за столичной командой (4−2 в 2018 году и 4−3 в 2019-м).
В серии с «Динамо» тренерский штаб СКА произвел ряд изменений после первой проигранной встречи. Место Александра Самонова в воротах занял Магнус Хелльберг, также в основную команду были введены нападающие Владислав Каменев и Владимир Ткачев. Перед первым матчем серии с ЦСКА в состав вернулся капитан СКА Евгений Кетов, получивший травму во второй игре с «Динамо».
За исключением Кетова, в составе петербургской команды на первый матч серии изменений не произошло. Однако уже в первом периоде в ворота Хелльберга влетели две безответные шайбы и в перерыве его заменил Самонов. Российский голкипер несколько раз выручил команду и, несмотря на пропущенную шайбу от Максима Шалунова в третьем периоде, сохранил за собой место в воротах на следующий матч.
Во второй игре СКА снова не смог поразить ворота Ларса Юханссона, Самонов опять пропустил необязательную шайбу от Шалунова в начале второго периода, но не раз спасал команду.
Вторую шайбу хозяева забросили уже в пустые ворота. На третий матч место в воротах СКА снова занял Самонов. Петербуржцы на своем льду забросили быструю шайбу и блестяще провели первый период, но увеличить преимущество в счете не смогли.
А в начале второй 20-минутки ЦСКА в течение пяти минут забросил в ворота Самонова три шайбы и отправил российского вратаря СКА на скамейку запасных.
Хелльберг до конца встречи не пропустил, СКА при счете 2:3 сменил вратаря на шестого полевого игрока, и ЦСКА забросил две шайбы в пустые ворота. Шведский голкипер отыграл победные для СКА четвертый и пятый матчи.
Главным их героем стал форвард Василий Подколзин, который забил и отдал две результативные передачи в
Противоположного мнения придерживается советник президента ЦСКА, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов. «Вся команда достойна похвалы, но в первую очередь я бы хотел выделить вратаря Юханссона. Он переиграл оппонентов», — сказал Михайлов ТАСС.
С введением жесткого потолка зарплат многие предрекали выравнивание сил команд и смены финалистов Западной конференции. Однако армейцы благодаря системной игре сумели снова выиграть регулярный чемпионат. По ходу сезона раскрылась тройка Константин Окулов — Шалунов — Максим Мамин. Форварды этого сочетания отличались в каждой игре серии со СКА, в том числе и в победном шестом матче, а также сыграли ключевую роль в противостоянии с «Локомотивом».
«Конечно, взаимопонимание пришло, очень много незаметных моментов, когда команда помогает — притаскивает шайбу в зону атаки, делает хорошие пересменки. Это командная работа, не бывает, что одна тройка забивает, а остальные ничего не делают. Понятно, что у нас сейчас больше идет в плане голов, но ребята делают очень много работы, чтобы мы могли их забить. Очень много общаемся, были свои моменты, мы их обговорили, пришли к общему знаменателю», — сказал Окулов.
«Тройка Шалунова на протяжении всего сезона хорошо играет, поэтому ее результативность в этой серии не сюрприз. Игроки этого звена стали лидерами команды. А в таких ситуациях только лидеры должны проявлять себя: как они играют, так и играет вся команда», — отметил Михайлов.
СКА же сумел омолодить состав. На более значимые роли вышли Иван Морозов, Василий Подколзин и пришедший в межсезонье из «Ак Барса» Эмиль Галимов. «Для молодых ребят сезон довольно удачный, они приобрели большой опыт. Надеемся, что в дальнейшем они будут играть еще сильнее. Надеюсь, что в будущем СКА больше радовать болельщиков», — сказал Брагин.
Главной проблемой СКА в серии стала реализация численного преимущества. Команда из
Столичная команда в финальной серии поборется за Кубок Гагарина с казанским «Ак Барсом» или омским «Авангардом». После пяти матчей финала Восточной конференции «Авангард» ведет со счетом 3−2. Шестая встреча состоится во вторник в Балашихе.
ЦСКА в третий раз подряд вышел в финал Кубка Гагарина, не считая предыдущего сезона, когда раунд
Первая встреча финальной серии пройдет 18 апреля в Москве. Все игры противостояния будут проходить через день. Решающий, седьмой матч, в случае необходимости проведения, состоится 30 апреля в Москве.