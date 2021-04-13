Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс
Анахайм Дакс
04
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес Кингз
Вегас Голден Найтс
24
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш
Аризона Койотс
42
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина Харрикейнз
Детройт Ред Уингз
13
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс
Чикаго Блэкхокс
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль Канадиенс
Торонто Мэйпл Ливз
42
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава Сенаторз
Виннипег Джетс
42
Хоккей. КХЛ
19:00
Авангард
Ак Барс
Все события
Фоторепортажи
10Россия победила Словению, Дзюба оформил дубль
10«Спартак» победил в Ростове-на-Дону впервые за 8 лет
08:58 (мск), источник: ТАСС

Вошло в привычку. ЦСКА третий раз подряд вышел в финал Кубка Гагарина, обыграв СКА

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Московский ЦСКА переиграл петербургский СКА в шестом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина со счетом 2:0 и стал первым финалистом плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Начиная с 2015 года лишь однажды в финале Западной конференции не было противостояния между армейскими коллективами из Москвы и Санкт-Петербурга. Это произошло четыре года назад, когда «Локомотив» остановил ЦСКА во втором раунде плей-офф. В нынешнем сезоне столичные армейцы, хоть и не без труда, но прошли ярославскую команду во втором раунде в семи матчах. СКА же вышел в финал Западной конференции более уверенно, в пяти играх победив московское «Динамо».

Во время загрузки произошла ошибка.

В 2015 году СКА под руководством Вячеслава Быкова сумел обыграть ЦСКА Дмитрия Квартальнова в финале Западной конференции, уступая по ходу серии со счетом 0−3. Но в следующем сезоне московская команда взяла убедительный реванш, выиграв серию в четырех матчах. Следующие две серии также остались за столичной командой (4−2 в 2018 году и 4−3 в 2019-м).

Хоккей

КХЛ 2020-2021
Финалы конференций, 2.04.2021, 19:30

ЦСКА3СКА0

Юханссон переиграл вратарей СКА

В серии с «Динамо» тренерский штаб СКА произвел ряд изменений после первой проигранной встречи. Место Александра Самонова в воротах занял Магнус Хелльберг, также в основную команду были введены нападающие Владислав Каменев и Владимир Ткачев. Перед первым матчем серии с ЦСКА в состав вернулся капитан СКА Евгений Кетов, получивший травму во второй игре с «Динамо».

За исключением Кетова, в составе петербургской команды на первый матч серии изменений не произошло. Однако уже в первом периоде в ворота Хелльберга влетели две безответные шайбы и в перерыве его заменил Самонов. Российский голкипер несколько раз выручил команду и, несмотря на пропущенную шайбу от Максима Шалунова в третьем периоде, сохранил за собой место в воротах на следующий матч.

Хоккей

КХЛ 2020-2021
Финалы конференций, 4.04.2021, 17:00

ЦСКА2СКА0

Во второй игре СКА снова не смог поразить ворота Ларса Юханссона, Самонов опять пропустил необязательную шайбу от Шалунова в начале второго периода, но не раз спасал команду.

Вторую шайбу хозяева забросили уже в пустые ворота. На третий матч место в воротах СКА снова занял Самонов. Петербуржцы на своем льду забросили быструю шайбу и блестяще провели первый период, но увеличить преимущество в счете не смогли.

А в начале второй 20-минутки ЦСКА в течение пяти минут забросил в ворота Самонова три шайбы и отправил российского вратаря СКА на скамейку запасных.

Хелльберг до конца встречи не пропустил, СКА при счете 2:3 сменил вратаря на шестого полевого игрока, и ЦСКА забросил две шайбы в пустые ворота. Шведский голкипер отыграл победные для СКА четвертый и пятый матчи.

Хоккей

КХЛ 2020-2021
Финалы конференций, 6.04.2021, 19:30

СКА2ЦСКА5

Главным их героем стал форвард Василий Подколзин, который забил и отдал две результативные передачи в Санкт-Петербурге (3:1), а затем оформил дубль в Москве, включая победную шайбу в третьем овертайме (3:2). Однако в шестой встрече ошибка Хелльберга, отдавшего передачу на клюшку сопернику в эпизоде с первой шайбой, свела все усилия на нет. «Магнус хорошую серию провел, Самонов хорошо провел концовку первого матча и второй матч, не сказал бы, что какая-то проблема во вратарях», — отметил главный тренер СКА Валерий Брагин.

Противоположного мнения придерживается советник президента ЦСКА, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов. «Вся команда достойна похвалы, но в первую очередь я бы хотел выделить вратаря Юханссона. Он переиграл оппонентов», — сказал Михайлов ТАСС.

У СКА не сработало большинство

Из-за введения жесткого потолка зарплат сильнейший клуб двух предыдущих сезонов ЦСКА был вынужден расстаться со многими лидерами. В Национальную хоккейную лигу (НХЛ) отправились вратарь Илья Сорокин, защитник Александр Романов, а также нападающие Кирилл Капризов и Михаил Григоренко. В «Авангард» ушел форвард Сергей Толчинский, а в СКА — нападающий Линден Вей.

Хоккей

КХЛ 2020-2021
Финалы конференций, 8.04.2021, 19:30

СКА3ЦСКА1

С введением жесткого потолка зарплат многие предрекали выравнивание сил команд и смены финалистов Западной конференции. Однако армейцы благодаря системной игре сумели снова выиграть регулярный чемпионат. По ходу сезона раскрылась тройка Константин Окулов — Шалунов — Максим Мамин. Форварды этого сочетания отличались в каждой игре серии со СКА, в том числе и в победном шестом матче, а также сыграли ключевую роль в противостоянии с «Локомотивом».

«Конечно, взаимопонимание пришло, очень много незаметных моментов, когда команда помогает — притаскивает шайбу в зону атаки, делает хорошие пересменки. Это командная работа, не бывает, что одна тройка забивает, а остальные ничего не делают. Понятно, что у нас сейчас больше идет в плане голов, но ребята делают очень много работы, чтобы мы могли их забить. Очень много общаемся, были свои моменты, мы их обговорили, пришли к общему знаменателю», — сказал Окулов.

«Тройка Шалунова на протяжении всего сезона хорошо играет, поэтому ее результативность в этой серии не сюрприз. Игроки этого звена стали лидерами команды. А в таких ситуациях только лидеры должны проявлять себя: как они играют, так и играет вся команда», — отметил Михайлов.

Хоккей

КХЛ 2020-2021
Финалы конференций, 10.04.2021, 17:00

ЦСКА2СКА3ОТ

СКА же сумел омолодить состав. На более значимые роли вышли Иван Морозов, Василий Подколзин и пришедший в межсезонье из «Ак Барса» Эмиль Галимов. «Для молодых ребят сезон довольно удачный, они приобрели большой опыт. Надеемся, что в дальнейшем они будут играть еще сильнее. Надеюсь, что в будущем СКА больше радовать болельщиков», — сказал Брагин.

Главной проблемой СКА в серии стала реализация численного преимущества. Команда из Санкт-Петербурга не сумела реализовать ни одной из 17 попыток, а в шестом матче не забросила, когда игроки ЦСКА более минуты находились втроем против четверых хоккеистов СКА. «Если бы большинство сработало, конечно, было бы намного легче», — подчеркнул Брагин.

ЦСКА в финалах Кубка Гагарина

Столичная команда в финальной серии поборется за Кубок Гагарина с казанским «Ак Барсом» или омским «Авангардом». После пяти матчей финала Восточной конференции «Авангард» ведет со счетом 3−2. Шестая встреча состоится во вторник в Балашихе.

Хоккей

КХЛ 2020-2021
Финалы конференций, 12.04.2021, 19:30

СКА0ЦСКА2

ЦСКА в третий раз подряд вышел в финал Кубка Гагарина, не считая предыдущего сезона, когда раунд плей-офф не был доигран из-за пандемии коронавируса. В двух предыдущих случаях в финале армейцы встречались именно с «Ак Барсом» и «Авангардом». В 2018 году столичная команда проиграла казанской команде в пяти матчах, а год спустя завоевала трофей, обыграв в четырех встречах омичей. Всего же для армейцев предстоящий финал будет четвертым в истории КХЛ, в 2016 году красно-синие в седьмом матче уступили магнитогорскому «Металлургу».

Первая встреча финальной серии пройдет 18 апреля в Москве. Все игры противостояния будут проходить через день. Решающий, седьмой матч, в случае необходимости проведения, состоится 30 апреля в Москве.

Читайте также
 "Сложно смириться с тем, что людей без объяснения причин не пустили на Олимпиаду. Это не бардак? Это не шапито?"
Россиянин принес извинения за свой поступок, однако его репутация заметно пострадала
ЦСКА одержал третью победу под руководством Олича
Дерби и его последствия. Какие санкции ждут «Спартак» и «Локо»
«ПСЖ» снова остановит «Баварию»: Топ ставок на еврокубки
Наказал американца за ошибку. Дадонов забил курьезный гол: видео
«Бавария» вслед за «Ювентусом» заинтересовалась игроком «Рубина»
Карацев сыграет с Циципасом во втором круге в Монте-Карло
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь