Кудашов сменил Крикунова на посту главного тренера московского хоккейного клуба «Динамо»

«Мы хотим поблагодарить Владимира Васильевича за ту работу, которую он сделал за два с половиной года, когда принял команду с колес. Команда была по составу сильная, могла выходить в финал Кубка Гагарина. В настоящее время подписан контракт с Алексеем Кудашовым», — сказал Воронин.
Контракт со специалистом рассчитан на один сезон с возможностью продления еще на один.
В сезоне-2020/21 «Динамо» под руководством Крикунова заняло третье место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. Во втором раунде плей-офф бело-голубые уступили СКА со счетом в серии 1−4.
Крикунов возглавлял «Динамо» с октября 2018 года.
Ранее в чемпионате России и КХЛ он работал в нижнекамском «Нефтехимике», казанском «Ак Барсе», «Барысе» из Нур-Султана и екатеринбургском «Автомобилисте». Крикунов также работал в «Динамо» с 2004 по 2008 год, в сезоне-2004/05 клуб под его руководством стал чемпионом России. Тренер занимает вторую строчку в истории «Динамо» по числу побед (234), уступая лишь Аркадию Чернышеву (536).
Кудашов во время игровой карьеры выступал за «Динамо» с 1999 по 2004 год и с 2010 по 2012 год. В составе клуба он стал чемпионом России (2000) и обладателем Кубка Гагарина (2012). В качестве главного тренера Кудашов работал с «Атлантом» (2012−2015), «Локомотивом» (2015−2017), СКА и сборной России (2019−2020).