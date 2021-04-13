Кудашов сменил Крикунова на посту главного тренера московского хоккейного клуба «Динамо»

«Мы хотим поблагодарить Владимира Васильевича за ту работу, которую он сделал за два с половиной года, когда принял команду с колес. Команда была по составу сильная, могла выходить в финал Кубка Гагарина. В настоящее время подписан контракт с Алексеем Кудашовым», — сказал Воронин.

Контракт со специалистом рассчитан на один сезон с возможностью продления еще на один.

Команда Динамо М

В сезоне-2020/21 «Динамо» под руководством Крикунова заняло третье место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. Во втором раунде плей-офф бело-голубые уступили СКА со счетом в серии 1−4.

Крикунов возглавлял «Динамо» с октября 2018 года.

Ранее в чемпионате России и КХЛ он работал в нижнекамском «Нефтехимике», казанском «Ак Барсе», «Барысе» из Нур-Султана и екатеринбургском «Автомобилисте». Крикунов также работал в «Динамо» с 2004 по 2008 год, в сезоне-2004/05 клуб под его руководством стал чемпионом России. Тренер занимает вторую строчку в истории «Динамо» по числу побед (234), уступая лишь Аркадию Чернышеву (536).

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