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13 апреля, источник: ТАСС

В хоккейном клубе «Динамо» объяснили, почему Знарок не стал главным тренером команды

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Председатель совета директоров московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» Виктор Воронин подтвердил, что кандидатура Олега Знарка на пост нового главного тренера команды рассматривалась, но подчеркнул, что два сезона в «Спартаке» прошли для него не слишком удачно. Об этом Воронин рассказал на пресс-конференции.

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Источник: РИА "Новости"

Во вторник «Динамо» объявило о назначении Алексея Кудашова на пост нового главного тренера команды. Он сменил Владимира Крикунова.

«Могу подтвердить факт переговоров со Знарком, у нас был широкий выбор. Предлагали больше семи кандидатов на совете директоров клуба. Мы поставили кандидатам задачу подготовить программу, потом оценивали их. В итоге остановились на Алексее Кудашове, перед ним поставлена задача развивать молодежь», — отметил Воронин.

«Нельзя сказать, что Кудашов лучше Знарка. Знарок — именитый тренер, он выиграл с “Динамо” Кубок Гагарина, но есть нюансы, последние два сезона в “Спартаке” прошли для него не слишком удачно», — добавил председатель совета директоров «Динамо».

«Динамо» заняло третье место в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, а во втором раунде плей-офф уступило СКА со счетом 1−4 в серии.

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