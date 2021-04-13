В хоккейном клубе «Динамо» объяснили, почему Знарок не стал главным тренером команды

Во вторник «Динамо» объявило о назначении Алексея Кудашова на пост нового главного тренера команды. Он сменил Владимира Крикунова.

«Могу подтвердить факт переговоров со Знарком, у нас был широкий выбор. Предлагали больше семи кандидатов на совете директоров клуба. Мы поставили кандидатам задачу подготовить программу, потом оценивали их. В итоге остановились на Алексее Кудашове, перед ним поставлена задача развивать молодежь», — отметил Воронин.

«Нельзя сказать, что Кудашов лучше Знарка. Знарок — именитый тренер, он выиграл с “Динамо” Кубок Гагарина, но есть нюансы, последние два сезона в “Спартаке” прошли для него не слишком удачно», — добавил председатель совета директоров «Динамо».