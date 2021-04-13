«Ак Барс» победил «Авангард» и сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф КХЛ

У «Ак Барса» шайбы забросил Кирилл Петров (46-я и 60-я минуты).

Счет в серии до четырех побед стал равным — 3−3. «Авангард» победил в гостях со счетом 3:1 и 2:0. В третьей и четвертой игре «Ак Барс» одержал победу с одинаковым счетом 2:1. Пятая игра завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу «Авангарда». Седьмая, решающая игра пройдет 15 апреля в Казани.

«Авангард» и «Ак Барс» обыграли друг друга по два раза в завершившемся регулярном чемпионате. В плей-офф команды встретились в пятый раз.

Трижды они противостояли друг другу в сериях второго раунда (2009, 2015, 2016), во всех этих случаях побеждал «Ак Барс». В 2019 году клубы встретились в первом раунде плей-офф, тогда сильнее оказался «Авангард».