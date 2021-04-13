«Ак Барс» победил «Авангард» и сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф КХЛ
ТАСС, 13 апреля. Казанский «Ак Барс» на выезде обыграл омский «Авангард» со счетом 2:0 в шестом матче серии полуфинала
ТАСС, 13 апреля. Казанский «Ак Барс» на выезде обыграл омский «Авангард» со счетом 2:0 в шестом матче серии полуфинала
У «Ак Барса» шайбы забросил Кирилл Петров (46-я и 60-я минуты).
Счет в серии до четырех побед стал равным — 3−3. «Авангард» победил в гостях со счетом 3:1 и 2:0. В третьей и четвертой игре «Ак Барс» одержал победу с одинаковым счетом 2:1. Пятая игра завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу «Авангарда». Седьмая, решающая игра пройдет 15 апреля в Казани.
Трижды они противостояли друг другу в сериях второго раунда (2009, 2015, 2016), во всех этих случаях побеждал «Ак Барс». В 2019 году клубы встретились в первом раунде
Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). «Ак Барс» по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны