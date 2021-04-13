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21:33 (мск), источник: ТАСС

«Ак Барс» победил «Авангард» и сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф КХЛ

ТАСС, 13 апреля. Казанский «Ак Барс» на выезде обыграл омский «Авангард» со счетом 2:0 в шестом матче серии полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 2 355 зрителей в подмосковной Балашихе, где омский клуб проводит домашние встречи.

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Источник: РИА "Новости"

У «Ак Барса» шайбы забросил Кирилл Петров (46-я и 60-я минуты).

Счет в серии до четырех побед стал равным — 3−3. «Авангард» победил в гостях со счетом 3:1 и 2:0. В третьей и четвертой игре «Ак Барс» одержал победу с одинаковым счетом 2:1. Пятая игра завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу «Авангарда». Седьмая, решающая игра пройдет 15 апреля в Казани.

«Авангард» и «Ак Барс» обыграли друг друга по два раза в завершившемся регулярном чемпионате. В плей-офф команды встретились в пятый раз.

Трижды они противостояли друг другу в сериях второго раунда (2009, 2015, 2016), во всех этих случаях побеждал «Ак Барс». В 2019 году клубы встретились в первом раунде плей-офф, тогда сильнее оказался «Авангард».

Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). «Ак Барс» по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, клуб из Казани является трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2008/09, 2009/10, 2017/18). Высшим достижением «Авангарда» является выход в финал Кубка Гагарина (2011/12, 2018/19).

Авангард
0:2
0:0, 0:0, 0:2
Ак Барс
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