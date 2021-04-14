Сергей Востриков стал главным тренером хоккейного клуба «Адмирал»

О сроке действия контракта 57-летнего россиянина не сообщается. Ранее Востриков возглавлял клуб Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Молот-Прикамье» и команду Азиатской хоккейной лиги «Сахалин». В качестве игрока выступал за «Торпедо» из Тольятти (сейчас — «Лада»), воскресенский «Химик» и московский ЦСКА.

31 марта «Адмирал» приняли в состав участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и допустили к участию в следующем сезоне при условии погашения задолженности перед хоккеистами и тренерами за сезон-2017/18. Клуб выступал в КХЛ с сезона-2013/14 по сезон-2019/20. В сезоне-2019/20 клуб из Владивостока занял последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф. «Адмирал» пропустил сезон-2020/21, поскольку бюджетные средства, которые должны были пойти на клуб, перенаправили на борьбу с пандемией коронавируса.