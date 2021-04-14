Сергей Востриков стал главным тренером хоккейного клуба «Адмирал»
ТАСС, 14 апреля. Сергей Востриков назначен на пост главного тренера владивостокского хоккейного клуба «Адмирал». Об этом сообщает
ТАСС, 14 апреля. Сергей Востриков назначен на пост главного тренера владивостокского хоккейного клуба «Адмирал». Об этом сообщает
О сроке действия контракта 57-летнего россиянина не сообщается. Ранее Востриков возглавлял клуб Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Молот-Прикамье» и команду Азиатской хоккейной лиги «Сахалин». В качестве игрока выступал за «Торпедо» из Тольятти (сейчас — «Лада»), воскресенский «Химик» и московский ЦСКА.
31 марта «Адмирал» приняли в состав участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и допустили к участию в следующем сезоне при условии погашения задолженности перед хоккеистами и тренерами за сезон-2017/18. Клуб выступал в КХЛ с сезона-2013/14 по сезон-2019/20. В сезоне-2019/20 клуб из Владивостока занял последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не вышел в