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11:14 (мск), источник: ТАСС

Сергей Востриков стал главным тренером хоккейного клуба «Адмирал»

ТАСС, 14 апреля. Сергей Востриков назначен на пост главного тренера владивостокского хоккейного клуба «Адмирал». Об этом сообщает пресс-служба команды.

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О сроке действия контракта 57-летнего россиянина не сообщается. Ранее Востриков возглавлял клуб Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Молот-Прикамье» и команду Азиатской хоккейной лиги «Сахалин». В качестве игрока выступал за «Торпедо» из Тольятти (сейчас — «Лада»), воскресенский «Химик» и московский ЦСКА.

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31 марта «Адмирал» приняли в состав участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и допустили к участию в следующем сезоне при условии погашения задолженности перед хоккеистами и тренерами за сезон-2017/18. Клуб выступал в КХЛ с сезона-2013/14 по сезон-2019/20. В сезоне-2019/20 клуб из Владивостока занял последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф. «Адмирал» пропустил сезон-2020/21, поскольку бюджетные средства, которые должны были пойти на клуб, перенаправили на борьбу с пандемией коронавируса.

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