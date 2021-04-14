Суперфорвард для команды. Почему бы «Барысу» не вернуть самого опасного игрока в КХЛ
У него истекает контракт с нынешним клубом.
У него истекает контракт с нынешним клубом.
Форвард сборной Казахстана Найджел Доус практически «распрощался» с казанским «Ак Барсом», но мог бы снова заинтересовать столичный «Барыс» перед новым сезоном в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). О выгоде от такого сотрудничества — в материале корреспондента Vesti.kz.
36-летний Доус отыгрывает очередной сезон в КХЛ на своем уровне — почти 50 набранных очков, но в
Почему риск? На двоих эти игроки набрали 100 очков в регулярном чемпионате и стали лучшими в составе после «регулярки», а вот в серии с «Авангардом» у них игра не пошла (одна голевая передача от Доуса). Без этих легионеров «Ак Барс» выиграл и перевел серию в седьмой матч. Встряска прошла успешно — скорее всего, что о результативном дуэте вспомнят только в финале, если туда пройдут.
Очередной выезд за трофеем для Доуса заканчивается не очень удачно. В самом длительном и успешном (с позиции продвижения по сетке)
Неудача, вероятно, снизит интерес к нападающему со стороны работодателей, ведь его необходимость для
Будет дорого, но в «Барысе» вряд ли рассчитывают на Кубок Гагарина, а очередная группа непроверенных новичков может обойтись еще дороже. Поэтому Доус в «Барысе» — это вполне реально. Он будет отбирать игровое время, но его 45−60 очков за сезон — небывалая вершина для нынешних звезд клуба. Возможно, что «девятый» номер не так ожесточенно вступает в единоборства, но свои 20+ забьет.
В казахстанской сборной заявили, что ведут переговоры с
Последний гол Доуса за «Барыс» в КХЛ?
Напомним, за казахстанский клуб «Барыс» Доус провел семь сезонов в КХЛ — отыграл 415 матчей, набрав 376 (217+159) очков. Всего в Лиге форвард принял участие в 607 играх и отметился 550 (293+257) очками.