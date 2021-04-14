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12:18 (мск), источник: Vesti.kz

Суперфорвард для команды. Почему бы «Барысу» не вернуть самого опасного игрока в КХЛ

У него истекает контракт с нынешним клубом.

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Источник: РИА "Новости"

Форвард сборной Казахстана Найджел Доус практически «распрощался» с казанским «Ак Барсом», но мог бы снова заинтересовать столичный «Барыс» перед новым сезоном в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). О выгоде от такого сотрудничества — в материале корреспондента Vesti.kz.

36-летний Доус отыгрывает очередной сезон в КХЛ на своем уровне — почти 50 набранных очков, но в плей-офф в решающий момент «потерялся». В «Ак Барсе» в нем разочаровались: в ключевой момент серии с омским «Авангардом» отцепили от состава не только натурализованного казахстанца, но и француза Стефана Да Косту.

Команда
Барыс

Почему риск? На двоих эти игроки набрали 100 очков в регулярном чемпионате и стали лучшими в составе после «регулярки», а вот в серии с «Авангардом» у них игра не пошла (одна голевая передача от Доуса). Без этих легионеров «Ак Барс» выиграл и перевел серию в седьмой матч. Встряска прошла успешно — скорее всего, что о результативном дуэте вспомнят только в финале, если туда пройдут.

Очередной выезд за трофеем для Доуса заканчивается не очень удачно. В самом длительном и успешном (с позиции продвижения по сетке) плей-офф для себя фланговый форвард набрал шесть (3+3) очков в 13 встречах, но его роль с каждым матчем становилась все менее значимой. Сначала он перестал выходить регулярно в большинстве, а сейчас и вовсе сел на лавку.

Неудача, вероятно, снизит интерес к нападающему со стороны работодателей, ведь его необходимость для команд-фаворитов можно оспорить, показав продуктивность в розыгрышах Кубка Гагарина. Середняки турнира не смогут потянуть контракт звездного форварда, и тут на арене должен появиться «Барыс». Казахстанский паспорт и забивной статус — приоритеты для клуба.

Будет дорого, но в «Барысе» вряд ли рассчитывают на Кубок Гагарина, а очередная группа непроверенных новичков может обойтись еще дороже. Поэтому Доус в «Барысе» — это вполне реально. Он будет отбирать игровое время, но его 45−60 очков за сезон — небывалая вершина для нынешних звезд клуба. Возможно, что «девятый» номер не так ожесточенно вступает в единоборства, но свои 20+ забьет.

В казахстанской сборной заявили, что ведут переговоры с экс-капитаном клуба об участии на чемпионате мира, но почему бы не усилить возможность его приезда контрактом на следующий сезон. А если национальная команда останется в элите, то можно Доуса красиво проводить, поскольку он провел в «Барысе» несколько блистательных сезонов и был лидером команды.

Последний гол Доуса за «Барыс» в КХЛ?

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Напомним, за казахстанский клуб «Барыс» Доус провел семь сезонов в КХЛ — отыграл 415 матчей, набрав 376 (217+159) очков. Всего в Лиге форвард принял участие в 607 играх и отметился 550 (293+257) очками. Экс-капитан «Барыса» — лучший снайпер клуба в КХЛ, опережая Романа Старченко (191+162) на 26 голов.

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