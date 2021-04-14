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15:02 (мск), источник: Vesti.kz

Подписываем не глядя, или несколько потенциальных новичков «Барыса» под сезон в КХЛ

Игроки нужны в каждую линию.

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Источник: РИА "Новости"

ХК «Барыс» в межсезонье Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) может привлечь новых легионеров на ключевые позиции, а корреспондент Vesti.kz предлагает присмотреться к некоторым кандидатурам, которые вполне могли бы приехать в казахстанский клуб.

Столичная команда успешно квалифицировалась в плей-офф турнира, но в играх на вылет не хватило игровых ресурсов, чтобы переиграть соперника. Не смогли сыграть сильнее голкиперы или полевые игроки не заблокировали голевой бросок. Не нашлись варианты в атаке, когда кто-то из ведущих исполнителей выбывал из игры. «Барыс» не был готов к плей-офф, как об этом заявлял.

Команда
Барыс

Постоянное латание дыр, которые сопровождали клуб не первый сезон, выходят на свет в играх на вылет. Возможно, что на одну из двух позиций голкипера стоит присмотреться финскому вратарю Юхо Олкинуоре. Он выиграл у «Барыса» три матча в плей-офф и стал одним из героев серии. У 30-летнего вратаря истекает контракт с «Металлургом», и он вполне может приехать в казахстанский клуб. Вряд ли он слабее, чем Йони Ортио, который лидером в «Барысе» так и не стал.

В обороне вариант самый оптимальный — Атте Охтамаа. 33-летний финский защитник хорошо знаком с клубом, а после сезона в ярославском «Локомотиве» пока свободен и готов к переговорам. «Барыс» все равно будет искать легионера в защиту, так почему бы новичком не стал бы Охтамаа? Грамотно читающий игру хоккеист просто необходим казахстанской команде. Развяжутся руки у Даррена Дица, который точно скажет «спасибо».

В нападении нужен снайпер. Почему бы им снова не стать Найджелу Доусу, о кандидатуре которого мы уже упоминали. «Ак Барс» вряд ли предложит новый контракт, а в «Барысе» вакансия свободна. И очень нужен центральный нападающий. Может быть, что не откажется от ведущей роли Фил Варон, но казахстанский клуб способен найти исполнителя посильнее.

Напомним, «Барыс» проиграл в первом круге плей-офф Кубка Гагарина, а в середине апреля кандидаты в сборную Казахстан, костяк которой составляют игроки столичного клуба, начнут подготовку к чемпионату мира. Турнир в элитном дивизионе пройдет в мае в Латвии.

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