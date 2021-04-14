Источник: Допинг-офицеры приехали на базу «Ак Барса» перед сбором команды
КАЗАНЬ, 14 апр — РИА Новости, Вадим Кузнецов.
КАЗАНЬ, 14 апр — РИА Новости, Вадим Кузнецов.
«Ак Барс» в среду начал подготовку к седьмому матчу серии
После первой игры серии капитан омского «Авангарда» Алексей Емелин был госпитализирован с проблемами с печенью. Представитель МВД по Татарстану сообщил РИА Новости, что медицинская экспертиза выявила следы наркотических веществ в анализах хоккеиста. Позднее «Авангард» сообщил, что не располагает информацией, подтверждающей следы наркотиков в организме. Кроме того, глава КХЛ Алексей Морозов сообщил РИА Новости, что ни одного официального заключения о наличии запрещенных веществ в организме хоккеиста в лигу не поступало.
Омский клуб заявил, что «распространенная недостоверная информация негативно влияет на деловую репутацию» клуба, и направил официальный запрос в МВД по Республике Татарстан по делу Емелина.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщал РИА Новости, что на первых двух матчах серии, которые прошли в Казани,