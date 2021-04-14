Источник: Допинг-офицеры приехали на базу «Ак Барса» перед сбором команды

«Ак Барс» в среду начал подготовку к седьмому матчу серии плей-офф Восточной конференции КХЛ с омским «Авангардом», которая пройдет в Казани 15 апреля. Счет в противостоянии до четырех побед равный — 3−3. После шестой игры в подмосковной Балашихе во вторник, 13 апреля, пять человек казанской команды прошли допинг-контроль. Также команду проверяли после третьего матча.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--172e6861adc6d78c7d26" data-vnd="172e6861adc6d78c7d26" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=172e6861adc6d78c7d26" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Команда Ак Барс

После первой игры серии капитан омского «Авангарда» Алексей Емелин был госпитализирован с проблемами с печенью. Представитель МВД по Татарстану сообщил РИА Новости, что медицинская экспертиза выявила следы наркотических веществ в анализах хоккеиста. Позднее «Авангард» сообщил, что не располагает информацией, подтверждающей следы наркотиков в организме. Кроме того, глава КХЛ Алексей Морозов сообщил РИА Новости, что ни одного официального заключения о наличии запрещенных веществ в организме хоккеиста в лигу не поступало.

Омский клуб заявил, что «распространенная недостоверная информация негативно влияет на деловую репутацию» клуба, и направил официальный запрос в МВД по Республике Татарстан по делу Емелина.