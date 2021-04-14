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16:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Источник: Допинг-офицеры приехали на базу «Ак Барса» перед сбором команды

КАЗАНЬ, 14 апр — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Допинг-офицеры прибыли с проверкой на базу казанского хоккейного клуба «Ак Барс» перед сбором команды в среду, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

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Источник: РИА "Новости"

«Ак Барс» в среду начал подготовку к седьмому матчу серии плей-офф Восточной конференции КХЛ с омским «Авангардом», которая пройдет в Казани 15 апреля. Счет в противостоянии до четырех побед равный — 3−3. После шестой игры в подмосковной Балашихе во вторник, 13 апреля, пять человек казанской команды прошли допинг-контроль. Также команду проверяли после третьего матча.

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Команда
Ак Барс

После первой игры серии капитан омского «Авангарда» Алексей Емелин был госпитализирован с проблемами с печенью. Представитель МВД по Татарстану сообщил РИА Новости, что медицинская экспертиза выявила следы наркотических веществ в анализах хоккеиста. Позднее «Авангард» сообщил, что не располагает информацией, подтверждающей следы наркотиков в организме. Кроме того, глава КХЛ Алексей Морозов сообщил РИА Новости, что ни одного официального заключения о наличии запрещенных веществ в организме хоккеиста в лигу не поступало.

Омский клуб заявил, что «распространенная недостоверная информация негативно влияет на деловую репутацию» клуба, и направил официальный запрос в МВД по Республике Татарстан по делу Емелина.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщал РИА Новости, что на первых двух матчах серии, которые прошли в Казани, допинг-контроль не проводился.

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