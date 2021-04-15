Несколько кандидатов для «Барыса», или кто из казахстанцев может «зажечь» в КХЛ

ХК «Барыс» перед очередным сезоном в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) должен обратить внимание на национальный чемпионат, ведь команде нужны новые казахстанские таланты. Несколько игроков с подходящими характеристиками сыграют в финале турнира между «Сарыаркой» и «Арланом». Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

Казахстанский участник КХЛ нуждается в усилении в каждой линии, а самым реальным кандидатом на переход является 22-летний голкипер Никита Бояркин из «Сарыарки». Не исключено, что именно его вдохновенная игра принесет трофей карагандинской команде, ведь он выиграл все восемь матчей до финала, пропустив всего девять голов. «Барысу», который ищет усиление во вратарской линии, молодой и амбициозный кандидат не помешает.

Команда Барыс

В обороне могут привлечь внимание 22-летний Сергей Лазарев, чей рост 193 сантиметра, и 24-летний Эмиль Нургалиев. Обоих мы можем увидеть в расширенном списке сборной Казахстана. Могут туда попасть и три игрока из «Арлана», которые постарше конкурентов, но также прописаны как казахстанцы — 26-летний Степан Александров, 25-летний Андрей Волгин и 27-летний Александр Ханьжин.

Возможно, что атаку укрепит 22-летний Александр Борисевич, но немного смущает его рост (168 сантиметров, если верить ligasy.kz). Есть еще форварды на выбор — 28-летний Михаил Рахманов, 20-летний Денис Чапоров и 27-летний Дмитрий Желнеровский (указан как казахстанец). В «Арлане» соискатели на повышение заметно опытнее — 33-летний Владимир Маркелов и 32-летний Вадим Ермолаев.

Что касается оставшихся возможных участников финала, то либо у них нет права играть за сборную Казахстана, либо они не смогли еще заявить о себе. С другой стороны, в нашем списке хватает молодых исполнителей, которые могли бы быть востребованы в КХЛ. Фаворитами к финальной дуэли подходят игроки «Сарыарки», но хоккеисты «Арлана» показали, что им статус аутсайдера совсем не мешает побеждать.