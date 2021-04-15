Хоккеист Шипачев подписал новый контракт с московским «Динамо»

«Капитан московского “Динамо” остается в клубе! С самого начала было понятно, что и клуб, и игрок заинтересованы в продолжении сотрудничества, — сказал генеральный директор “Динамо” Евгений Кровопусков. — Тем более что главный тренер Алексей Кудашов также выразил заинтересованность в Шипачеве. Контракт рассчитан на три сезона. Хочу пожелать Шипачеву достичь той же высоты, что и нынешний наш наставник, а именно — в качестве капитана “Динамо” поднять над головой Кубок Гагарина».