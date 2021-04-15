«Барыс» поборется за лучшего снайпера, но игрок сборной Казахстана окажется у конкурента по КХЛ
Практически у всего состава истекают контракты.
Практически у всего состава истекают контракты.
Казахстанский клуб «Барыс» заинтересован в новых соглашениях с Якобом Лильей и Линусом Виделлем, а вот некоторых игроков сборной Казахстана практически «отпустил». Варианты и предположения — в материале корреспондента Vesti.kz.
В столичной команде, скорее всего, сделают ставку на шведский дуэт, ведь о Виделле говорили, как о ведущем игроке, в котором заинтересованы. А Лилья даже с 21 голом проявил себя, как исполнитель, выполняющий еще и «черновую» работу. Что касается Хетерингтона с Линтуниеми, то их будущее зависит от успешности Юрия Михайлиса, поскольку казахстанский тренер хотел бы оставить их в «Барысе», если останется сам.
Шансы некоторых игроков остаться в «Барысе»:
80 процентов — Линус Виделль, Якоб Лилья, Диллон Хетерингтон и Алекс Линтуниеми;
45−55 процентов — Фил Варон и Хенрик Карлссон;
30 процентов — Йони Ортио и Виктор Сведберг;
10 процентов — Мэтт Фрэттин, Джесси Блэкер и Кертис Волк.
Варон с Карлссоном тоже могли бы остаться на сезон, если клуб готов их заинтересовать, а вот оставшаяся группа игроков, видимо, начнет сезон не в «Барысе». Например, Волка с Блэкером продолжают «сватать» в «Автомобилист» даже с учетом того, что оба заиграны за сборную Казахстана.
И если о форварде в последнее время говорят меньше, то защитник уже практически «уехал» и готов к дебюту за клуб из Екатеринбурга. Что же касается оставшегося трио, то их шансы остаться довольно слабые
Напомним, в «Барысе» в конце апреля истекают контракты практически у всех игроков основного состава, но казахстанская команда может найти усиление среди своих бывших хоккеистов или заметных исполнителей из чемпионата Казахстана.