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22:04 (мск), источник: ТАСС

«Авангард» победил «Ак Барс» и вышел в финал плей-офф КХЛ

КАЗАНЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Омский «Авангард» на выезде обыграл в овертайме казанский «Ак Барс» со счетом 4:3 в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей голы забили Кирилл Семенов (11-я минута), Оливер Каски (20, 64) и Вилле Покка (50). У проигравших отличились Дмитрий Воронков (13), Альберт Яруллин (35) и Артем Галимов (37).

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Счет в серии до четырех побед стал 4−3.

В финале «Авангард» поборется за Кубок Гагарина с ЦСКА, который обыграл в полуфинале СКА со счетом 4−2.

Первый матч финала состоится 18 апреля в Москве. В финале 2019 года также играли ЦСКА и «Авангард», армейский клуб выиграл серию в четырех матчах. Прошлый сезон был завершен досрочно из-за пандемии.

В регулярном чемпионате «Авангард» и «Ак Барс» обыграли друг друга по два раза. В плей-офф команды встретились в пятый раз. Трижды они противостояли друг другу в сериях второго раунда (2009, 2015, 2016), во всех этих случаях побеждал «Ак Барс». В 2019 году клубы встретились в первом раунде плей-офф, тогда сильнее оказался «Авангард».

Во время загрузки произошла ошибка.

Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). «Ак Барс» по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, клуб из Казани является трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2008/09, 2009/10, 2017/18). Высшим достижением «Авангарда» является выход в финал Кубка Гагарина (2011/12, 2018/19).

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Ак Барс
3:4ОТ
1:2, 2:0, 0:1
Авангард
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