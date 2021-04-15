«Авангард» победил «Ак Барс» и вышел в финал плей-офф КХЛ

В составе победителей голы забили Кирилл Семенов (11-я минута), Оливер Каски (20, 64) и Вилле Покка (50). У проигравших отличились Дмитрий Воронков (13), Альберт Яруллин (35) и Артем Галимов (37).

Счет в серии до четырех побед стал 4−3.

В финале «Авангард» поборется за Кубок Гагарина с ЦСКА, который обыграл в полуфинале СКА со счетом 4−2.

Первый матч финала состоится 18 апреля в Москве. В финале 2019 года также играли ЦСКА и «Авангард», армейский клуб выиграл серию в четырех матчах. Прошлый сезон был завершен досрочно из-за пандемии.

В регулярном чемпионате «Авангард» и «Ак Барс» обыграли друг друга по два раза. В плей-офф команды встретились в пятый раз. Трижды они противостояли друг другу в сериях второго раунда (2009, 2015, 2016), во всех этих случаях побеждал «Ак Барс». В 2019 году клубы встретились в первом раунде плей-офф, тогда сильнее оказался «Авангард».