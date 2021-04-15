«Авангард» победил «Ак Барс» и вышел в финал плей-офф КХЛ
КАЗАНЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Омский «Авангард» на выезде обыграл в овертайме казанский «Ак Барс» со счетом 4:3 в седьмом матче полуфинальной серии
КАЗАНЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Омский «Авангард» на выезде обыграл в овертайме казанский «Ак Барс» со счетом 4:3 в седьмом матче полуфинальной серии
В составе победителей голы забили Кирилл Семенов (11-я минута), Оливер Каски (20, 64) и Вилле Покка (50). У проигравших отличились Дмитрий Воронков (13), Альберт Яруллин (35) и Артем Галимов (37).
Счет в серии до четырех побед стал 4−3.
Первый матч финала состоится 18 апреля в Москве. В финале 2019 года также играли ЦСКА и «Авангард», армейский клуб выиграл серию в четырех матчах. Прошлый сезон был завершен досрочно
В регулярном чемпионате «Авангард» и «Ак Барс» обыграли друг друга по два раза. В
Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). «Ак Барс» по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны