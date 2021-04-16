Три экс-игрока сборной Казахстана встретятся в финале Кубка Гагарина
Они были в одной команде на Олимпиаде в Нагано.
Они были в одной команде на Олимпиаде в Нагано.
В финале Кубка Гагарина, где сыграют московский ЦСКА и омский «Авангард», на тренерском мостике будут присутствовать сразу три воспитанника
Со стороны «армейцев» — это главный тренер Игорь Никитин и его помощник Евгений Корешков, а со стороны «ястребов» — ассистент Боба Хартли Константин Шафранов.
Стоит отметить, что все три специалиста выступали вместе за сборную Казахстана на Олимпийских играх в Нагано под руководством Бориса Александрова. Шафранов также является первым казахстанцем в истории НХЛ. Корешков же был главным тренером «Барыса» с мая 2017-го по январь 2018 года.