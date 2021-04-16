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12:46 (мск), источник: Vesti.kz

Три экс-игрока сборной Казахстана встретятся в финале Кубка Гагарина

Они были в одной команде на Олимпиаде в Нагано.

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Источник: РИА "Новости"

В финале Кубка Гагарина, где сыграют московский ЦСКА и омский «Авангард», на тренерском мостике будут присутствовать сразу три воспитанника усть-каменогорской школы хоккея, передает Шайба.kz.

Со стороны «армейцев» — это главный тренер Игорь Никитин и его помощник Евгений Корешков, а со стороны «ястребов» — ассистент Боба Хартли Константин Шафранов.

Стоит отметить, что все три специалиста выступали вместе за сборную Казахстана на Олимпийских играх в Нагано под руководством Бориса Александрова. Шафранов также является первым казахстанцем в истории НХЛ. Корешков же был главным тренером «Барыса» с мая 2017-го по январь 2018 года.

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