Три экс-игрока сборной Казахстана встретятся в финале Кубка Гагарина

В финале Кубка Гагарина, где сыграют московский ЦСКА и омский «Авангард», на тренерском мостике будут присутствовать сразу три воспитанника усть-каменогорской школы хоккея, передает Шайба.kz.

Со стороны «армейцев» — это главный тренер Игорь Никитин и его помощник Евгений Корешков, а со стороны «ястребов» — ассистент Боба Хартли Константин Шафранов.

Стоит отметить, что все три специалиста выступали вместе за сборную Казахстана на Олимпийских играх в Нагано под руководством Бориса Александрова. Шафранов также является первым казахстанцем в истории НХЛ. Корешков же был главным тренером «Барыса» с мая 2017-го по январь 2018 года.