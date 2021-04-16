Тренерский штаб Буцаева покинул «Нефтехимик»
«Нефтехимик» 16 апреля на официальном сайте сообщил о прекращении сотрудничества с тренерским штабом Вячеслава Буцаева.
«Нефтехимик» 16 апреля на официальном сайте сообщил о прекращении сотрудничества с тренерским штабом Вячеслава Буцаева.
Вместе с главным тренером клуб покинут его помощники Александр Завьялов и Павел Костичкин. Ранее был уволен тренер вратарей Валерий Иванников.
Буцаев возглавлял команду из Нижнекамска с конца декабря 2018 года.
В нынешнем сезоне клуб не вышел в