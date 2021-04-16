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21:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тренерский штаб Буцаева покинул «Нефтехимик»

«Нефтехимик» 16 апреля на официальном сайте сообщил о прекращении сотрудничества с тренерским штабом Вячеслава Буцаева.

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Источник: Спорт-Экспресс

Вместе с главным тренером клуб покинут его помощники Александр Завьялов и Павел Костичкин. Ранее был уволен тренер вратарей Валерий Иванников.

Буцаев возглавлял команду из Нижнекамска с конца декабря 2018 года.

В нынешнем сезоне клуб не вышел в плей-офф КХЛ. Команда заняла 11-е место в таблице Востока, набрав 40 очков в 60 играх сезона.

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