Искусство «Авангарда»: смогут ли омичи забрать Кубок Гагарина у ЦСКА

18 апреля на «ЦСКА Арене» стартует финал Кубка Гагарина, в котором армейцы встретятся с «Авангардом». Московский клуб перед финальной серией отдыхал больше, но состав лучше у омичей, считают некоторые опрошенные «Известиями» эксперты. Помочь «Авангарду» может эмоциональный подъем — клуб одержал яркую победу в решающем матче против «Ак Барса».

Долгий путь Омска

Команды подходят к главным матчам сезона в разных эмоциональных и физических кондициях. ЦСКА уверенно прошел всех своих соперников по плей-офф. На первом этапе армейцы разобрались со «Спартаком» (4−0), затем последовала победа над ярославским «Локомотивом» (4−3), а в финале конференции подопечные Игоря Никитина камня на камне не оставили от СКА, начав серию с трех побед, и выиграв ее в итоге со счетом 4−2.

Путь «Авангарда» к финалу начался с победы над «Автомобилистом» (4−1), далее была повержена «Магнитка» (4−2), а в финале Востока зрители увидели лучшую серию в истории розыгрышей Кубка Гагарина за последние несколько лет. В противостоянии с «Ак Барсом» обе команды были достойны победы, но в овертайме седьмого матча удача оказалась на стороне «ястребов».

— Считаю, что преимущество в финале будет на стороне армейцев, особенно в первых матчах, — считает эксперт КХЛ ТВ, бывший вратарь ЦСКА и «Авангарда» Александр Фомичев. — Игроки ЦСКА последний свой матч сыграли в понедельник и хорошо отдохнули перед битвой за кубок. «Авангард» же закончил серию с «Ак Барсом» совсем недавно и имел на восстановление всего два полноценных дня. Помочь омичам может эмоциональный подъем, они одержали просто сумасшедшую победу в седьмом матче против Казани.

7 фотографий 7 фотографий 7 фотографий «Авангард» вернулся к армейцам

ЦСКА — действующий обладатель Кубка Гагарина. В финале 2019 года со счетом 4−0 был повержен как раз «Авангард», проводивший первый сезон под руководством знаменитого канадского тренера Боба Хартли. По прогнозам букмекеров, финал нынешнего года мало чем будет отличаться от матчей за титул двухлетней давности. Однако следует напомнить, что и в противостоянии с «Ак Барсом» фаворитом выглядели также соперники омского клуба.

— Понятно, что простого финала ни для кого быть не может, потому что каждая команда, которая выиграла свою конференцию, этот приз не получила даром, он с неба не свалился, — заявил «Известиям» двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Динамо» Сергей Коньков. — Оба клуба проделали огромную работу по ходу чемпионата и первых трех раундов плей-офф. ЦСКА надо сохранить концентрацию, которая позволит без проблем провести серию и добиться успеха. Надо постараться избежать такой ситуации, как в серии со СКА, когда ты ведешь три матча, а затем сам себе усложняешь жизнь. У ЦСКА — и тренерского штаба, и игроков — огромный победный опыт, в том числе на международной арене. Армейцы — очень сыгранная команда, и Игорь Никитин лучше всех знает, как действовать самим и какой хоккей предложить сопернику.

Аттракцион Ковальчука

«Авангард» — самая забивающая команда плей-офф, на счету «ястребов» 46 голов в 18 матчах, большая часть которых пришлась на серию с «Магниткой», которая показывала очень открытый хоккей. Омичам будет тяжело сохранить такую же результативность в финале, потому что защитная линия ЦСКА во главе с Ларсом Юханссоном проводит выдающийся плей-офф и редко допускает опасные броски с удобных позиций по своим воротам.

Хоккей КХЛ 2020-2021 Финал, 18.04.2021, 18:00 ЦСКА - Авангард -

Шведский вратарь — лидер Кубка Гагарина по количеству «сухих» матчей, Юханссон шесть раз в 17 играх оставил свои ворота в неприкосновенности. Также армейцы держат первые позиции в списках снайперов и бомбардиров. В первом единоличным лидером является Максим Шалунов, отличившийся в играх на выбывание десять раз. Среди бомбардиров на верхних строчках — нападающий ЦСКА Константин Окулов и его коллега по амплуа Сергей Толчинский из «Авангарда», у них по 16 результативных баллов.

— Мой фаворит — «Авангард», — заявил «Известиям» заслуженный тренер Юрий Новиков. — ЦСКА не выглядит той непобедимой командой, которая обыграла Омск в финале 2019 года. На мой взгляд, у «Авангарда» состав крепче, чем у москвичей. Каждое звено показывает феноменальную игру и способно взять на себя лидерство в отдельно взятом матче. Особо хочется отметить Илью Ковальчука. Перефразируя цитату из фильма «Укротительница тигров», хочу сказать, что Ковальчук — это аттракцион! Это имя! Афиша, публика, касса! Капитану «Авангарда» Алексею Емелину — здоровья. Ситуация с ним еще сильнее сплотила команду. Также хочу отметить весь персонал лиги, сотрудников клубов, а также болельщиков. Благодаря им чемпионат удалось провести без остановок в труднейших условиях.

Вспоминая путь «ястребов» по турнирной сетке, хочется отметить, что «Автомобилист» был пройден за счет мастерства отдельно взятых игроков, «Металлург» удалось победить благодаря блистательной игре в большинстве, а выигрыш над «Ак Барсом» был добыт во многом на эмоциях. Но вряд ли ЦСКА позволит «Авангарду» превзойти себя в желании победить, а это значит, что Бобу Хартли необходимо отыскать в своих игроках еще какие-то резервы. Не стоит забывать, что на стороне армейцев будет и преимущество домашней площадки, но серия с «Ак Барсом» показала, что «Авангарду» даже удобнее играть на выезде.

— «Авангард» проявил недюжинный характер по ходу серии с «Ак Барсом», где у команд совсем не складывались домашние матчи, и выиграл четыре встречи на выезде, в том числе взял два овертайма, — подчеркнул Сергей Коньков. — ЦСКА, в свою очередь, немного расслабился и позволил создать интригу в серии со СКА. Считаю, что у армейцев есть преимущество за счет дополнительных дней отдыха перед финалом, и это должно сыграть им на руку. У омичей почти не было времени на восстановление после тяжелой серии с Казанью. От «Авангарда» жду, что спортсмены проявят характер и покажут хороший боевой и мужской хоккей, который демонстрировали в этом плей-офф. Обе команды ничего не будут оставлять на потом, а отдадут всё, что у них есть, здесь и сейчас.