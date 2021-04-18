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14:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кошечкин продлит контракт с «Металлургом»

Вратарь Василий Кошечкин заключит новое соглашение с «Металлургом» сроком на один год.

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Источник: Спорт-Экспресс
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— Мы достигли принципиальной договоренности о подписании контракта, осталось уладить лишь несколько небольших нюансов, Василий остается в Магнитогорске, — рассказал «СЭ» агент хоккеиста Сергей Паремузов.

В сезоне-2020/21 на счету 37-летнего Кошечкина в регулярном чемпионате 29 матчей и 12 побед.

Он отражал в среднем 91,6% бросков при коэффициенте надежности 2,31.

В плей-офф голкипер провел 7 матчей, одержал 3 победы, отражая в среднем 92,5% бросков при коэффициенте надежности 2,61 (Михаил Зислис).

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