Кошечкин продлит контракт с «Металлургом»

— Мы достигли принципиальной договоренности о подписании контракта, осталось уладить лишь несколько небольших нюансов, Василий остается в Магнитогорске, — рассказал «СЭ» агент хоккеиста Сергей Паремузов.

В сезоне-2020/21 на счету 37-летнего Кошечкина в регулярном чемпионате 29 матчей и 12 побед.

Он отражал в среднем 91,6% бросков при коэффициенте надежности 2,31.