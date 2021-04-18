«Барыс» подпишет обладателя Кубка Гагарина? Подробности

«Нападающий Станислав Галиев может перейти в московское “Динамо” после 30 апреля. На самом деле хоккеист может оказаться и в рижском “Динамо”, “Барысе” или поехать во Владивосток. Он становится неограниченно свободным агентом и волен подписывать контракт с кем угодно. Понятно, почему “бело-голубые” очень серьезное внимание обращают на таких хоккеистов. В первом звене есть только Вадим Шипачев, ему надо подобрать хороших партнеров, чтобы они делали результат. Станислав — отличная кандидатура, сейчас цена его взлетит, так как бороться за хоккеиста начнут не только динамовцы, но и казанский клуб, наверняка “Автомобилист”, разочарованный тем, что тот же Шипачев отказался от более выгодного финансового предложения. Я бы не сбрасывал со счетов “Авангард” и “Металлург”», — рассказал Шевченко.