«Барыс» подпишет обладателя Кубка Гагарина? Подробности
Форвард играл в НХЛ за «Вашингтон».
Форвард играл в НХЛ за «Вашингтон».
Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев в ближайшее время покинет казанский клуб.
Как рассказал журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко, форвард может продолжить карьеру в казахстанском «Барысе».
«Нападающий Станислав Галиев может перейти в московское “Динамо” после 30 апреля. На самом деле хоккеист может оказаться и в рижском “Динамо”, “Барысе” или поехать во Владивосток. Он становится неограниченно свободным агентом и волен подписывать контракт с кем угодно. Понятно, почему “бело-голубые” очень серьезное внимание обращают на таких хоккеистов. В первом звене есть только Вадим Шипачев, ему надо подобрать хороших партнеров, чтобы они делали результат. Станислав — отличная кандидатура, сейчас цена его взлетит, так как бороться за хоккеиста начнут не только динамовцы, но и казанский клуб, наверняка “Автомобилист”, разочарованный тем, что тот же Шипачев отказался от более выгодного финансового предложения. Я бы не сбрасывал со счетов “Авангард” и “Металлург”», — рассказал Шевченко.
По информации «Р-Спорт», Галиев с большой долей вероятности перейдет в «Динамо». Контракт игрока с «Ак Барсом» истекает 30 апреля, после чего 29-летний форвард станет неограниченно свободным агентом в КХЛ.
Галиев играл за «Ак Барс» с 2017 года, с казанским клубом стал обладателем Кубка Гагарина в 2018 году. Предыдущие девять сезонов воспитанник школы «Динамо» провел в Северной Америке, сыграв в НХЛ 26 матчей за «Вашингтон».
«Ак Барс» в сезоне-2020/21 дошел до финала Восточной конференции, где со счетом 3−4 в серии уступил омскому «Авангарду». Галиев набрал 27 (16+11 передач) очков в 52 матчах регулярного чемпионата и девять (4+5) очков в 15 встречах