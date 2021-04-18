В финале КХЛ скучно не будет! «Авангард» на кураже вынес ЦСКА и повел в главной серии сезона

Два года назад 13 апреля на «ЦСКА-Арене» стартовал финал Кубка Гагарина. Соперником армейцев был «Авангард». И вот на льду все те же. Прошлый сезон не берем в расчет, ведь из-за пандемии коронавируса плей-офф завершился после первого раунда. В 2019 году против команды Никитина ни у кого не было шансов. Омичи проиграли 0−4, а тот финал назвали самым скучным за всю историю КХЛ. Хочется надеяться, что он так и останется худшим, а нынешний будет на порядок интереснее. Хотя бы потому что ЦСКА больше не монстр, где даже Капризов играл в четвертом звене. Команда Боба Хартли, напротив, за это время стала сильнее. По крайней мере тогда у нее не было Каски и Буше. И Ковальчука, который олицетворяет кубковую борьбу.

Составы на первый матч финала оказались без сюрпризов. Разве что Сошников вернулся у москвичей. У «ястребов» были те же, кто добывал победу в Казани. Эта самая победа в седьмой игре и пугала болельщиков «Авангарда»: остались ли силы у хоккеистов, прежде всего моральные, на серию с ЦСКА? Ведь армейцы и отдыхали больше, и провели на одну игру в плей-офф меньше. По первому периоду сложилось впечатление, что команда Никитина действительно готова лучше. 20 минут прошли при полном доминировании хозяев, они перебросали соперника больше, чем в три раза — 17−5. Огромное количество моментов было у тройки Шалунова (самой опасной у москвичей), в том числе в большинстве. Лайпсик был так заряжен, что раза два точно мог открывать счет. А еще Андронов с Гилмором не забывали нервировать Грубеца. Тем не менее первым забил «Авангард». 20-летний Чинахов от синей зарядил мощным броском. В ассистентах оказался 19-летний Чистяков. Молодежь Омска делала весомую заявку на победц. Нельзя не отметить и Ковальчука, который скринил Юханссона перед воротами.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_9a4d380822c98f3b343f0ead6d94654c_hd/q781865/edf2cb806a7b11d69398074bf19f7e08/4774441268?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После перерыва ЦСКА не перестал контролировать шайбу и много-много атаковать. Правда, вновь большинство провел неудачно и чуть не пропустил — Семенов был близок к тому, чтобы сделать 2:0. К середине встречи стало понятно, что в этом матче «Авангард» и не горит желанием перехватывать инициативу и собирается действовать на контратаках. Такой план Хартли, кажется, удивил соперника, который хоть и много бросал, был в замешательстве. Совсем не комфортно стало ЦСКА, когда омичи забросили вторую шайбу. И вновь это был неочевидный момент и неочевидный герой. Готовец щелкнул так, что Юханссон даже не успел среагировать. Очень похожий гол защитник забивал в ворота «Ак Барса».

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_95ba1d125839fd6910d460bae1c5eb87_hd/q781889/92037b28a32911e038ea04f148f80666/4774441280?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Результат после двух период был удивительным: ведь в финале «Авангард» считался аутсайдером. Однако хозяева не намерены были так быстро сдаваться и на второй минуте третьего отрезка встречи Локтионов вколотил шайбу в ворота Грубеца. Затем Телегин почти сделал 2:2. Вот уже и интрига заиграла с новой силой.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_2ed6b523be8ea1ef1790632b8b82ad6e_hd/q781913/7a605e70d3cb9e74d9e926650a9916c9/4774441291?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.