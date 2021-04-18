В финале КХЛ скучно не будет! «Авангард» на кураже вынес ЦСКА и повел в главной серии сезона

Два года назад 13 апреля на «ЦСКА-Арене» стартовал финал Кубка Гагарина. Соперником армейцев был «Авангард». И вот на льду все те же. Прошлый сезон не берем в расчет, ведь из-за пандемии коронавируса плей-офф завершился после первого раунда. В 2019 году против команды Никитина ни у кого не было шансов. Омичи проиграли 0−4, а тот финал назвали самым скучным за всю историю КХЛ. Хочется надеяться, что он так и останется худшим, а нынешний будет на порядок интереснее. Хотя бы потому что ЦСКА больше не монстр, где даже Капризов играл в четвертом звене. Команда Боба Хартли, напротив, за это время стала сильнее. По крайней мере тогда у нее не было Каски и Буше. И Ковальчука, который олицетворяет кубковую борьбу.
Составы на первый матч финала оказались без сюрпризов. Разве что Сошников вернулся у москвичей. У «ястребов» были те же, кто добывал победу в Казани. Эта самая победа в седьмой игре и пугала болельщиков «Авангарда»: остались ли силы у хоккеистов, прежде всего моральные, на серию с ЦСКА? Ведь армейцы и отдыхали больше, и провели на одну игру в плей-офф меньше. По первому периоду сложилось впечатление, что команда Никитина действительно готова лучше. 20 минут прошли при полном доминировании хозяев, они перебросали соперника больше, чем в три раза — 17−5. Огромное количество моментов было у тройки Шалунова (самой опасной у москвичей), в том числе в большинстве. Лайпсик был так заряжен, что раза два точно мог открывать счет. А еще Андронов с Гилмором не забывали нервировать Грубеца. Тем не менее первым забил «Авангард». 20-летний Чинахов от синей зарядил мощным броском. В ассистентах оказался 19-летний Чистяков. Молодежь Омска делала весомую заявку на победц. Нельзя не отметить и Ковальчука, который скринил Юханссона перед воротами.
После перерыва ЦСКА не перестал контролировать шайбу и много-много атаковать. Правда, вновь большинство провел неудачно и чуть не пропустил — Семенов был близок к тому, чтобы сделать 2:0. К середине встречи стало понятно, что в этом матче «Авангард» и не горит желанием перехватывать инициативу и собирается действовать на контратаках. Такой план Хартли, кажется, удивил соперника, который хоть и много бросал, был в замешательстве. Совсем не комфортно стало ЦСКА, когда омичи забросили вторую шайбу. И вновь это был неочевидный момент и неочевидный герой. Готовец щелкнул так, что Юханссон даже не успел среагировать. Очень похожий гол защитник забивал в ворота «Ак Барса».
Результат после двух период был удивительным: ведь в финале «Авангард» считался аутсайдером. Однако хозяева не намерены были так быстро сдаваться и на второй минуте третьего отрезка встречи Локтионов вколотил шайбу в ворота Грубеца. Затем Телегин почти сделал 2:2. Вот уже и интрига заиграла с новой силой.
В середине периода «Авангард» получил первое большинство в матче и за 12 секунд его реализовали. Идеальная комбинация и гол Буше. Первую игру финала «ястребы» не собирались отдавать, четвертую шайбу в пустые ворота забросил Каблуков. При этом не стоит думать, что эта серия будет короткой. Скорее всего уже в следующей встрече армейцы прибавят, наберут игровую форму, разозлятся. Омичи же могут просесть, все-таки их серия финала конференции была длиннее и напряженнее. Но тем интереснее будет этот финал, в котором мы теперь точно не будем скучать!