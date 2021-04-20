«Ак Барс» решил судьбу Найджела Доуса
Форварда вызвали в сборную Казахстана для подготовки к ЧМ.
Форварда вызвали в сборную Казахстана для подготовки к ЧМ.
Нападающие «Ак Барса» Станислав Галиев, Найджел Доус, Стефан да Коста и Харри Песонен, а также защитник Микаэль Викстранд покинут казанский клуб в нынешнее межсезонье, сообщает «БИЗНЕС Online».
По информации источника, решение о продлении контракта с голкипером Адамом Рейдеборном еще не принято. Еще одному легионеру, Патрису Кормье, предложен контракт с понижением в зарплате.
Ранее сообщалось, что Галиев может присоединиться к московскому «Динамо».
В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» занял первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, обогнав омский «Авангард» на шесть очков. В
Добавим, что Доус был вызван в сборную Казахстана для подготовки к чемпионату мира-2021. С 2011 по 2018 год он выступал за «Барыс».
В текущем сезоне Доус сыграл в КХЛ в 47 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 43 (23+20) очка. В 14 матчах