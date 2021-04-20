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10:40 (мск), источник: Vesti.kz

«Ак Барс» решил судьбу Найджела Доуса

Форварда вызвали в сборную Казахстана для подготовки к ЧМ.

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Источник: РИА "Новости"

Нападающие «Ак Барса» Станислав Галиев, Найджел Доус, Стефан да Коста и Харри Песонен, а также защитник Микаэль Викстранд покинут казанский клуб в нынешнее межсезонье, сообщает «БИЗНЕС Online».

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По информации источника, решение о продлении контракта с голкипером Адамом Рейдеборном еще не принято. Еще одному легионеру, Патрису Кормье, предложен контракт с понижением в зарплате.
Ранее сообщалось, что Галиев может присоединиться к московскому «Динамо».

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» занял первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, обогнав омский «Авангард» на шесть очков. В плей-офф казанцы дошли до финала конференции, где уступили тому же «Авангарду» в серии — 3−4.

Добавим, что Доус был вызван в сборную Казахстана для подготовки к чемпионату мира-2021. С 2011 по 2018 год он выступал за «Барыс».

В текущем сезоне Доус сыграл в КХЛ в 47 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 43 (23+20) очка. В 14 матчах плей-офф Найджел набрал шесть (3+3) очков. Контракт хоккеиста с казанским клубом заканчивается 30 апреля.

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