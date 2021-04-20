«Ак Барс» решил судьбу Найджела Доуса

Нападающие «Ак Барса» Станислав Галиев, Найджел Доус, Стефан да Коста и Харри Песонен, а также защитник Микаэль Викстранд покинут казанский клуб в нынешнее межсезонье, сообщает «БИЗНЕС Online».

По информации источника, решение о продлении контракта с голкипером Адамом Рейдеборном еще не принято. Еще одному легионеру, Патрису Кормье, предложен контракт с понижением в зарплате.

Ранее сообщалось, что Галиев может присоединиться к московскому «Динамо».

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» занял первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, обогнав омский «Авангард» на шесть очков. В плей-офф казанцы дошли до финала конференции, где уступили тому же «Авангарду» в серии — 3−4.

Добавим, что Доус был вызван в сборную Казахстана для подготовки к чемпионату мира-2021. С 2011 по 2018 год он выступал за «Барыс».