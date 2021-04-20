ЦСКА сравнял счет в серии с «Авангардом» в финале Кубка Гагарина

Заброшенными шайбами отметились Максим Шалунов (36-я минута), Антон Слепышев (44) и Александр Попов (48). В первом матче серии омский клуб одержал победу со счетом 4:1. Следующий матч пройдет 22 апреля на арене в подмосковной Балашихе, где «Авангард» проводит домашние матчи.

ЦСКА в первом раунде плей-офф в четырех матчах переиграл «Спартак», а затем сломил сопротивление «Локомотива» (4−3 в серии) и СКА (4−2). «Авангард» в плей-офф прошел «Автомобилист» (4−1), «Металлург» (4−2) и «Ак Барс» (4−3).

В регулярном чемпионате клубы провели два матча, в обоих победу праздновали армейцы. В Москве ЦСКА победил со счетом 4:2, в Балашихе — 4:1.

Команды играли в предыдущем финале Кубка Гагарина, в сезоне-2018/19 армейцы выиграли серию со счетом 4−0 и впервые стали обладателями трофея. В сезоне-2019/20 турнир был досрочно завершен после первой стадии плей-офф из-за пандемии коронавируса.