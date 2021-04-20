ЦСКА сравнял счет в серии с «Авангардом» в финале Кубка Гагарина
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. ЦСКА победил омский «Авангард» со счетом 3:0 во втором матче финальной серии
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. ЦСКА победил омский «Авангард» со счетом 3:0 во втором матче финальной серии
Заброшенными шайбами отметились Максим Шалунов (36-я минута), Антон Слепышев (44) и Александр Попов (48). В первом матче серии омский клуб одержал победу со счетом 4:1. Следующий матч пройдет 22 апреля на арене в подмосковной Балашихе, где «Авангард» проводит домашние матчи.
ЦСКА в первом раунде
Команды играли в предыдущем финале Кубка Гагарина, в сезоне-2018/19 армейцы выиграли серию со счетом 4−0 и впервые стали обладателями трофея. В сезоне-2019/20 турнир был досрочно завершен после первой стадии
Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). Высшим достижением «Авангарда» является выход в финал Кубка Гагарина (2011/12, 2018/19, 2020/21). Армейцы принимают участие в финале в четвертый раз (2015/16, 2017/18, 2018/19, 2020/21).