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12:33 (мск), источник: Vesti.kz

«Неинтересный» чемпион? Почему финалисты чемпионата Казахстана не заинтересовали «Барыс»

Зато есть игроки не из успешных команд.

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Источник: РИА "Новости"

Хоккейный клуб «Барыс» может пригласить в состав кого-то из кандидатов в сборную Казахстана, но в объявленном списке не нашлось места игрокам «Арлана», потенциального чемпиона национального первенства. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

На сборы в Нур-Султан вызваны 35 игроков, которых рассматривают в качестве кандидатов в национальную сборную. Присутствие игроков «Барыса» логично. Также приглашены хоккеисты из «Темиртау», «Актобе», «Сарыарки» и «Торпедо». Но нет никого из «Арлана». Возможно, что такой успешности в чемпионате от клуба из Кокшетау не ожидали или никто из его представителей не заинтересовал тренерский штаб сборной.

Команда
Барыс

Ранее мы предполагали, что 26-летний Степан Александров, 25-летний Андрей Волгин или 27-летний Александр Ханьжин могут попасть в главную команду страны, но их не вызвали. Остались за бортом еще два защитника, которые уже были в «Барысе», а сейчас находятся на заметных ролях в составе «Арлана» — 33-летний Артемий Лакиза и 36-летний Владислав Колесников.

Четыре игрока атаки «Арлана» — в пятерке самых результативных хоккеистов плей-офф чемпионата Казахстана. Но их нет в сборной, потому что они россияне, а еще один — Вадим Бердников, хоть и числится казахстанцем, но ему 33 года. На квартет они набрали в 14 встречах почти 40 очков.

Таким образом, чемпионом Казахстана может стать команда, в которой нет ни одного кандидата в национальную сборную. Есть в заявке молодые казахстанцы, но игру определяют опытные россияне. Карагандинская «Сарыарка», оппонент «Арлана» по финалу, делегировала трех игроков.

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Тоже немного, но 22-летний вратарь Никита Бояркин может попасть в основной состав. Это ли не смысл национального чемпионата? Легионеры должны усиливать команды, а казахстанцы — прогрессировать. Если в «Арлане» никого не выбрали, то клубу не удалось сполна реализовать план.

Среди 15 игроков, которые играют не за «Барыс», не нашлось места исполнителям из состава возможного чемпиона. Столичный клуб тоже не сразу пришел к варианту, когда ставку можно делать на казахстанцев, приглашая легионеров и под сборную. Но факт в том, что в составе «Арлана», который находится ближе конкурента к чемпионскому званию, нет ни одного кандидата в сборную Казахстана.

Напомним, ранее был объявлен не только расширенный состав сборной Казахстана, но и план ее подготовки к ЧМ в Латвии. Что касается финальной серии плей-офф, то после трех игр «Арлан» выигрывает у «Сарыарки» со счетом 2:1.

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