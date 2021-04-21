«Неинтересный» чемпион? Почему финалисты чемпионата Казахстана не заинтересовали «Барыс»
Зато есть игроки не из успешных команд.
Зато есть игроки не из успешных команд.
Хоккейный клуб «Барыс» может пригласить в состав
На сборы в
Ранее мы предполагали, что 26-летний Степан Александров, 25-летний Андрей Волгин или 27-летний Александр Ханьжин могут попасть в главную команду страны, но их не вызвали. Остались за бортом еще два защитника, которые уже были в «Барысе», а сейчас находятся на заметных ролях в составе «Арлана» — 33-летний Артемий Лакиза и 36-летний Владислав Колесников.
Четыре игрока атаки «Арлана» — в пятерке самых результативных хоккеистов
Таким образом, чемпионом Казахстана может стать команда, в которой нет ни одного кандидата в национальную сборную. Есть в заявке молодые казахстанцы, но игру определяют опытные россияне. Карагандинская «Сарыарка», оппонент «Арлана» по финалу, делегировала трех игроков.
Тоже немного, но 22-летний вратарь Никита Бояркин может попасть в основной состав. Это ли не смысл национального чемпионата? Легионеры должны усиливать команды, а казахстанцы — прогрессировать. Если в «Арлане» никого не выбрали, то клубу не удалось сполна реализовать план.
Среди 15 игроков, которые играют не за «Барыс», не нашлось места исполнителям из состава возможного чемпиона. Столичный клуб тоже не сразу пришел к варианту, когда ставку можно делать на казахстанцев, приглашая легионеров и под сборную. Но факт в том, что в составе «Арлана», который находится ближе конкурента к чемпионскому званию, нет ни одного кандидата в сборную Казахстана.
Напомним, ранее был объявлен не только расширенный состав сборной Казахстана, но и план ее подготовки к ЧМ в Латвии. Что касается финальной серии