«Ак Барс» ведет переговоры о новом контракте с хоккеистом Зариповым

Ранее Зарипов заявил, что не планирует завершать карьеру. «С Данисом все в процессе. Это наш кумир, наша звезда, наш пятикратный обладатель Кубка Гагарина, по нему отдельный вопрос», — сказал Якубов.

«Если он захочет остаться в клубе не как хоккеист, думаю, что ему могут предоставить такую возможность», — отметил он.

Также генеральный менеджер «Ак Барса» сообщил, что у команды есть желание сохранить форварда Станислава Галиева и существует возможность возвращения в команду нападающего Джастина Азеведо. Он отметил, что вратарь Эмиль Гарипов не вернется в «Ак Барс», так как у него есть договоренность с другой командой. Кроме того, Якубов сообщил, что защитник «Северстали» Кирилл Адамчук вернется в казанский клуб.

«Мы хотим сохранить свои воспитанников — [Альберта] Яруллина, [Кирилла] Петрова, [Александра] Бурмистрова. [Кристиана] Хенкеля тоже. Идут переговоры, у нас уже есть наработки, но пока идет обсуждение сезона, подводим статистику по всем игрокам. Потом будем смотреть, с кем сможем договориться, от этого будет зависеть, какую линию будем усилять», — добавил Якубов.