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14:26 (мск), источник: ТАСС

«Ак Барс» ведет переговоры о новом контракте с хоккеистом Зариповым

КАЗАНЬ, 21 апреля. /ТАСС/. Хоккейный клуб «Ак Барс» ведет переговоры о подписании нового контракта с нападающим Данисом Зариповым. Об этом журналистам сообщил генеральный менеджер клуба Рафик Якубов.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее Зарипов заявил, что не планирует завершать карьеру. «С Данисом все в процессе. Это наш кумир, наша звезда, наш пятикратный обладатель Кубка Гагарина, по нему отдельный вопрос», — сказал Якубов.

«Если он захочет остаться в клубе не как хоккеист, думаю, что ему могут предоставить такую возможность», — отметил он.

Также генеральный менеджер «Ак Барса» сообщил, что у команды есть желание сохранить форварда Станислава Галиева и существует возможность возвращения в команду нападающего Джастина Азеведо. Он отметил, что вратарь Эмиль Гарипов не вернется в «Ак Барс», так как у него есть договоренность с другой командой. Кроме того, Якубов сообщил, что защитник «Северстали» Кирилл Адамчук вернется в казанский клуб.

«Мы хотим сохранить свои воспитанников — [Альберта] Яруллина, [Кирилла] Петрова, [Александра] Бурмистрова. [Кристиана] Хенкеля тоже. Идут переговоры, у нас уже есть наработки, но пока идет обсуждение сезона, подводим статистику по всем игрокам. Потом будем смотреть, с кем сможем договориться, от этого будет зависеть, какую линию будем усилять», — добавил Якубов.

Зарипову 40 лет, он является единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина (в 2009, 2010, 2018 годах — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 годах — в составе «Металлурга»). В составе сборной России трижды выигрывал чемпионат мира (2008, 2009, 2014). В нынешнем сезоне Зарипов провел 40 матчей, в которых набрал 23 (7 шайб + 16 передач) очка при показателе полезности «+12».

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