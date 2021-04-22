Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Авангард
ЦСКА
12
Хоккей. НХЛ
23.04
Нью-Йорк Рейнджерс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
23.04
Виннипег Джетс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
23.04
Нью-Йорк Айлендерс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
23.04
Баффало Сэйбрз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
23.04
Питтсбург Пингвинз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
23.04
Тампа-Бэй Лайтнинг
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
23.04
Флорида Пантерз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
23.04
Детройт Ред Уингз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
23.04
Сент-Луис Блюз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
23.04
Ванкувер Кэнакс
Оттава Сенаторз
Все события
Фоторепортажи
8«Спартак» разгромно проиграл «Уфе»
14«Барселона» завоевала Кубок Испании
17:15 (мск), источник: Vesti.kz

Легион из Европы, или вариант для усиления «Барыса» перед новым сезоном в КХЛ

Приезжали ранее и очень сильные игроки.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Казахстанский клуб «Барыс» заинтересован в сохранении в составе шведского атакующего дуэта, но может присмотреть перед новым сезоном в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) еще несколько вариантов из европейских чемпионатов. Предположения и примеры — в материале корреспондента Vesti.kz.

Читайте также
Сергей Андронов: Я большой счастливчик, что со мной в ЦСКА работает легенда хоккея

Столичная команда в межсезонье должна будет укрепить некоторые ключевые позиции. В первую очередь это касается вратарской линии. У 37-летнего Хенрика Карлссона истекает контракт, а вот на других голкиперов из системы клуба, возможно, что даже не рассчитывают, ведь в сборную никого не вызвали. Скорее всего, что в «Барысе» снова пойдут на определенный риск, пригласив нового легионера — как это было с чехом Домиником Граховиной или Яном Лацо из Словакии.

Можно ожидать новых исполнителей и среди защитников. Успешные европейские примеры? Атте Охтамаа из Финляндии и Виктор Сведберг из Швеции. Не так много, но в «Барысе» чаще предпочитают игроков обороны из США и Канады, некоторых из которых получили статус звезд в Лиге. Это не только Даррен Диц с Кевином Даллмэном, которые переросли «Барыс», но и Майк Ландин, несколько лет блиставший в казахстанской команде.

Команда
Барыс

В атаке заметных фигур еще больше. Выше мы упоминали шведов Линуса Виделля с Якобом Лильей, которые вполне могут отыграть еще сезон за «Барыс».

А ведь были в клубе еще и другие фавориты — швед Андре Петерссон или чешский дуэт Иржи Новотны с Лукашом Кашпаром. Быстрые, результативные и работоспособные. То, что нужно казахстанской команде, если в клубе расчитывают на качественное усиление.

Напомним, «Барыс» финишировал на шестом месте в Восточной конференции, а сейчас казахстанские игры столичного клуба вошли в расширенный состав национальной сборной перед чемпионатом мира в Риге. Есть варианты с усилением и в сборной Казахстана.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
«Реалу» и «Ювентусу» грозят санкции. Разрешат ли им играть в ЛЧ
«Иуда» Аньелли. Италия против «Ювентуса», «Интера» и «Милана»
«Это особенный игрок». Что говорят в НХЛ о Капризове
Грозит до 5 лет тюрьмы: призера ОИ объявили в розыск в Беларуси
Вяльбе: Лыжники РФ будут гордиться музыкой Чайковского на Играх
«Рома» принимает «Аталанту» Миранчука в Серии A (трансляция)
Что подарить спортсмену на День рождения: топ-30 вариантов
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь