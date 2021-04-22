Легион из Европы, или вариант для усиления «Барыса» перед новым сезоном в КХЛ

Казахстанский клуб «Барыс» заинтересован в сохранении в составе шведского атакующего дуэта, но может присмотреть перед новым сезоном в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) еще несколько вариантов из европейских чемпионатов. Предположения и примеры — в материале корреспондента Vesti.kz.

Столичная команда в межсезонье должна будет укрепить некоторые ключевые позиции. В первую очередь это касается вратарской линии. У 37-летнего Хенрика Карлссона истекает контракт, а вот на других голкиперов из системы клуба, возможно, что даже не рассчитывают, ведь в сборную никого не вызвали. Скорее всего, что в «Барысе» снова пойдут на определенный риск, пригласив нового легионера — как это было с чехом Домиником Граховиной или Яном Лацо из Словакии.

Можно ожидать новых исполнителей и среди защитников. Успешные европейские примеры? Атте Охтамаа из Финляндии и Виктор Сведберг из Швеции. Не так много, но в «Барысе» чаще предпочитают игроков обороны из США и Канады, некоторых из которых получили статус звезд в Лиге. Это не только Даррен Диц с Кевином Даллмэном, которые переросли «Барыс», но и Майк Ландин, несколько лет блиставший в казахстанской команде.

Команда Барыс

В атаке заметных фигур еще больше. Выше мы упоминали шведов Линуса Виделля с Якобом Лильей, которые вполне могут отыграть еще сезон за «Барыс».

А ведь были в клубе еще и другие фавориты — швед Андре Петерссон или чешский дуэт Иржи Новотны с Лукашом Кашпаром. Быстрые, результативные и работоспособные. То, что нужно казахстанской команде, если в клубе расчитывают на качественное усиление.