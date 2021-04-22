Двукратный чемпион мира по хоккею Еременко продлил контракт с московским «Динамо»
ТАСС, 22 апреля. Голкипер Александр Еременко продлил контракт с московским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо». Об этом сообщает
ТАСС, 22 апреля. Голкипер Александр Еременко продлил контракт с московским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо». Об этом сообщает
Соглашение с 41-летним голкипером рассчитано на один сезон, который станет для него 17-м в составе клуба. Он повторит рекорд Александра Мальцева и Валерия Васильева.
В нынешнем сезоне КХЛ Еременко принял участие в 30 матчах, одержав 18 побед, в пяти матчах он отыграл «на ноль». Во втором раунде
«Александр Еременко остается в клубе. Саша принял решение продолжить играть, и мы его полностью поддерживаем. Уверены, что наш первый номер не только сможет достойно защищать ворота, но и передать свой опыт молодым коллегам. Важно уточнить, что Еременко не будет входить в штаб как играющий тренер», — заявил генеральный директор команды Евгений Кровопусков.
Еременко в регулярном чемпионате стал лучшим вратарем по проценту отраженных бросков.
Помимо «Динамо», вратарь представлял тверской ТХК, челябинский «Мечел» (ныне «Челмет») и казанский «Ак Барс». Всего на его счету в КХЛ 491 матч, 286 побед и 62 «сухих» встречи. В составе сборной России Еременко дважды выигрывал чемпионат мира (2008, 2009).