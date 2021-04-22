Двукратный чемпион мира по хоккею Еременко продлил контракт с московским «Динамо»

Соглашение с 41-летним голкипером рассчитано на один сезон, который станет для него 17-м в составе клуба. Он повторит рекорд Александра Мальцева и Валерия Васильева.

В нынешнем сезоне КХЛ Еременко принял участие в 30 матчах, одержав 18 побед, в пяти матчах он отыграл «на ноль». Во втором раунде плей-офф бело-голубые уступили СКА со счетом 1−4 в серии.

«Александр Еременко остается в клубе. Саша принял решение продолжить играть, и мы его полностью поддерживаем. Уверены, что наш первый номер не только сможет достойно защищать ворота, но и передать свой опыт молодым коллегам. Важно уточнить, что Еременко не будет входить в штаб как играющий тренер», — заявил генеральный директор команды Евгений Кровопусков.

Еременко в регулярном чемпионате стал лучшим вратарем по проценту отраженных бросков.