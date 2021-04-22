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21:53 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА вышел вперед в финальной серии Кубка Гагарина против «Авангарда»

БАЛАШИХА /Московская область/, 22 апреля. /ТАСС/. ЦСКА со счетом 2:1 победил омский «Авангард» в третьем матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 2 399 зрителей в Балашихе, где омский клуб проводит домашние встречи.

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Источник: РИА "Новости"

В победителей шайбы забросили Константин Окулов (19-я минута) и Максим Шалунов (49). У «Авангарда» отличился Рид Буше (13). Армейцы повели в серии до четырех побед со счетом 2−1. Следующий матч пройдет 24 апреля в Балашихе.

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ЦСКА в первом раунде плей-офф в четырех матчах переиграл «Спартак», а затем сломил сопротивление «Локомотива» (4−3 в серии) и СКА (4−2). «Авангард» в плей-офф прошел «Автомобилист» (4−1), «Металлург» (4−2) и «Ак Барс» (4−3).

В регулярном чемпионате клубы провели два матча, в обоих победу праздновали армейцы. В Москве ЦСКА победил со счетом 4:2, в Балашихе — 4:1.

Команды играли в предыдущем финале Кубка Гагарина, в сезоне-2018/19 армейцы выиграли серию со счетом 4−0 и впервые стали обладателями трофея. В сезоне-2019/20 турнир был досрочно завершен после первой стадии плей-офф из-за пандемии коронавируса.

Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). Высшим достижением «Авангарда» является выход в финал Кубка Гагарина (2011/12, 2018/19, 2020/21). Армейцы принимают участие в финале в четвертый раз (2015/16, 2017/18, 2018/19, 2020/21).

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