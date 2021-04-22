ЦСКА вышел вперед в финальной серии Кубка Гагарина против «Авангарда»
БАЛАШИХА /Московская область/, 22 апреля. /ТАСС/. ЦСКА со счетом 2:1 победил омский «Авангард» в третьем матче финальной серии
БАЛАШИХА /Московская область/, 22 апреля. /ТАСС/. ЦСКА со счетом 2:1 победил омский «Авангард» в третьем матче финальной серии
В победителей шайбы забросили Константин Окулов (19-я минута) и Максим Шалунов (49). У «Авангарда» отличился Рид Буше (13). Армейцы повели в серии до четырех побед со счетом 2−1. Следующий матч пройдет 24 апреля в Балашихе.
ЦСКА в первом раунде
В регулярном чемпионате клубы провели два матча, в обоих победу праздновали армейцы. В Москве ЦСКА победил со счетом 4:2, в Балашихе — 4:1.
Команды играли в предыдущем финале Кубка Гагарина, в сезоне-2018/19 армейцы выиграли серию со счетом 4−0 и впервые стали обладателями трофея. В сезоне-2019/20 турнир был досрочно завершен после первой стадии
Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). Высшим достижением «Авангарда» является выход в финал Кубка Гагарина (2011/12, 2018/19, 2020/21). Армейцы принимают участие в финале в четвертый раз (2015/16, 2017/18, 2018/19, 2020/21).